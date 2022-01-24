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日職／西武公布春訓分組 吳念庭獲肯定一軍出發

聯合新聞網 / 綜合報導
吳念庭將參與西武獅的春訓，他被安排在一軍陣容。圖／資料照片
吳念庭將參與西武獅的春訓，他被安排在一軍陣容。圖／資料照片

西武獅今天公布春訓名單，我國好手吳念庭去年的優異成績有目共睹，這次春訓從一軍出發，也令球迷十分期待他今年的表現。

吳念庭去年賽季在球隊主戰二壘手外崎修汰受傷的情況下挺身而出，出賽130場，繳出10轟、打擊率.238，得點圈有跑者時更屢屢安打建功，因而獲封「得點圈之鬼」。

人在一軍名單內的吳念庭將於2月1日在宮崎縣展開春訓，而與他相同守備位置的外崎修汰則因日前確診，被放在二軍。

此外，由於新冠肺炎疫情尚未停歇，到場觀看春訓的粉絲須遵守防疫規定，不得與球員接觸，如握手、拍照、簽名、送禮等。

【一軍選手】

投手：

今井達也、渡邊勇太郎、髙橋光成、増田達至、宮川哲也、隅田知一郎、松本航、佐藤隼輔、平井克典、佐々木健、森脇亮介、田村伊知郎、井上広輝、與座海人、大曲鍊、水上由伸

捕手：

森友哉、古賀悠斗、柘植世那、牧野翔史

內野手：

山川穗高、山野辺翔、源田壮亮、渡部健人、吳念庭、Brandon、山田遥楓、中村剛也、長谷川信哉

外野手：

栗山巧、金子侑司、鈴木将平、愛斗、岸潤一郎、川越誠司、高木渉

疫情 吳念庭 西武獅 山川穗高 森友哉

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