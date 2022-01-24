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UBL／東大王伯洋好投自評80分 實力未到頂尖先不想職棒
台東大學今天在大專棒球聯賽公開一級四強賽，以5：4擊敗輔仁大學，隊史首次闖進冠軍戰，先發投手王伯洋投7局失4分（都非自責分）奪勝，賽後給自己打了80分。
王伯洋用96球完成7局任務，只被揮出3支安打、保送兩次，送出4次三振，3、5局下各失兩分都因隊友失誤，優質表現把球隊帶進冠軍戰，寫下隊史最佳紀錄。
阿美族好手王伯洋過去三級棒球都在桃園市球隊，從壽山高中青棒隊升上台東大學，目前是大四學生，他說：「從桃園前往台東沒想太多，融入球隊氣氛就對了。」
台東大學在大專棒球聯賽公開一級原本最佳紀錄是去年季軍，今年確定寫下隊史新高，王伯洋為球隊立下大功；他表示，練球就好好練，球質自然會進步，平常也有看影片修正缺點，讓柔軟度更好。
今年即將步出校門，王伯洋對挑戰職棒暫無想法，他說：「畢業後預定到業餘隊發展，投球實力還未到頂尖，如果到職棒隊會很快下來，還是在業餘好好磨練，有機會再挑戰職棒。」
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