UBL／台東大學首闖冠軍戰 對決國立體大再拚隊史新紀錄

大專棒球聯賽公開一級四強賽第2戰，台東大學、輔仁大學一路僵持，雙方打完前7局4：4平手，台東大學9棒曾宇慶8局上建功，揮出關鍵二壘打攻下致勝分，幫助球隊5：4獲勝，闖進冠軍戰。

今天另一場4強賽，國立體大以6：2擊敗文化大學，明天下午1點將和台東大學爭冠，文大、輔大上午9點進行季軍戰。

台東大學去年在大專聯賽公開一級獲得季軍，寫下隊史最佳紀錄，今年拚進冠軍戰再創隊史新高，緦教練王信民說：「明天和國立體大交手，不會給球員太大壓力，也要他們不要一直想著冠軍，把該有的實力表現出來就OK。」

台東大學投手王伯洋先發7局，只被揮出3支安打，失4分都非自責分，奪下這場關鍵比賽勝投，也讓預賽、複賽都輸輔大的台東大學討回面子。

輔大此役只有3支安打，靠台東大學4次失誤攻下4分，反觀台東大學全場14安只得5分；王信民表示，安打雖多，但缺臨門一腳，得分圈有人都未把握，跑壘也有失誤，否則得分會更多。