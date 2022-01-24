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UBL／台東大學首闖冠軍戰 對決國立體大再拚隊史新紀錄

聯合報 / 記者藍宗標／新北即時報導
台東大學隊史首度挺進大專棒球聯賽公開一級冠軍戰。圖／大專體育總會提供
台東大學隊史首度挺進大專棒球聯賽公開一級冠軍戰。圖／大專體育總會提供

大專棒球聯賽公開一級四強賽第2戰，台東大學、輔仁大學一路僵持，雙方打完前7局4：4平手，台東大學9棒曾宇慶8局上建功，揮出關鍵二壘打攻下致勝分，幫助球隊5：4獲勝，闖進冠軍戰。

今天另一場4強賽，國立體大以6：2擊敗文化大學，明天下午1點將和台東大學爭冠，文大、輔大上午9點進行季軍戰。

台東大學去年在大專聯賽公開一級獲得季軍，寫下隊史最佳紀錄，今年拚進冠軍戰再創隊史新高，緦教練王信民說：「明天和國立體大交手，不會給球員太大壓力，也要他們不要一直想著冠軍，把該有的實力表現出來就OK。」

台東大學投手王伯洋先發7局，只被揮出3支安打，失4分都非自責分，奪下這場關鍵比賽勝投，也讓預賽、複賽都輸輔大的台東大學討回面子。

輔大此役只有3支安打，靠台東大學4次失誤攻下4分，反觀台東大學全場14安只得5分；王信民表示，安打雖多，但缺臨門一腳，得分圈有人都未把握，跑壘也有失誤，否則得分會更多。

王信民肯定王伯洋的投球表現，認為他本來就不錯，去年無法突破心防，今年有效改變心態，今天失4分都是守備送分。

台東大學投手王伯洋先發7局無責失奪勝。圖／大專體育總會提供
台東大學投手王伯洋先發7局無責失奪勝。圖／大專體育總會提供

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