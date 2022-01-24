UBL／宮象謙連投3局關門 旅外潛力股李晨薰乾脆休息

國立體大今天在大專棒球聯賽公開一級四強賽以6：2擊敗文化大學，連續3年闖進冠軍戰，「旅外潛力股」李晨薰一度在場邊待命，左投宮象謙後援3局無失分，成為獲勝功臣，他說：「我上去投球後，心想不要再有投手熱身了，自己會想辦法投完比賽。」

國立體大先發投手謝葆錡投6局，被揮出5支安打、失兩分，宮象謙在7局上一、二壘有時登板，投到比賽結束只被揮出兩支安打，飆出4次三振，李晨薰沒有亮相。

宮象謙目前是大四學生，他表示，上場一定要控制場面，現在心態方面比以前成熟，當學長帶領學弟，自己要先做好才能帶大家一起往前。

國立體大在預賽、複賽都對文大2連敗，今天打贏關鍵四強賽，宮象謙說：「 今天上去就是想復仇，複賽被打太慘，上去就是要討回來。」

國立體大打完前7局只領先1分，8局下追加3分拉開比數差距，總教練邱俊文決定讓宮象謙撐完比賽，本來在場邊熱身的李晨薰直接休息，明天冠軍戰再看狀況。

中信兄弟隊內野手江坤宇出身台北市長安青少棒隊，國中階段和宮象謙是同學，南英商工好友陳克羿也進入樂天桃猿隊，宮象謙說：「今年拚看看中職選秀，高中時期的想法是先上大學，看看能不能成長，讓球技和心理更穩定一點。」

宮象謙最快球速137公里，自認比較明顯進步是控球，穩定度比以前好很多；他表示，可能沒像江坤宇、陳克羿那麼好，但會努力趕上，想辦法讓自己去追上他們。