中職／年度目標有梗 含練習30轟、三振劉時豪都有人寫

富邦悍將隊今天全體開訓，安排選手、教練在球上寫下年度目標，郭俊麟所用筆畫最少卻也一目瞭然，他只寫了「1」；左投陳冠勳的目標很委婉寫下「上一軍」，但上台喊話有狠勁，目標是「幹掉藍愷青」。

悍將隊開訓跑第一，今天在飄著細雨的新莊球場舉辦開訓儀式，先由選手各自寫下年度目標，總教練丘昌榮寫下「冠軍」，領隊林華韋則是「努力」，首席教練黃泰龍寫著「鋼鐵意志」，外野教練兼選手詹智堯有兩個身分，也許下兩個目標，他寫下「達成千場出賽、總冠軍」。

多數選手許下「健康」、「上一軍」等目標，也有人設下明確的數字，本季將穿15號球衣的戴云真寫下「30HR」，于森旭則是「30轟（含練習）」，蘇捷恩目標是「突破150公里」，范玉禹為「一百局」，吳世豪寫下「50場ERA2以下」，陳仕朋為「突破！130局」。

悍將隊從戰力外名單網羅的投手洪聖欽，寫下「5勝三振劉時豪」，他與劉時豪從國小、國中、高中、大學到猿隊一路當隊友，感情超好，新球季許下三振麻吉的另類目標。