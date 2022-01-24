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中職／年度目標有梗 含練習30轟、三振劉時豪都有人寫

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
郭俊麟的年度目標寫下「1」。記者余承翰／攝影
郭俊麟的年度目標寫下「1」。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊今天全體開訓，安排選手、教練在球上寫下年度目標，郭俊麟所用筆畫最少卻也一目瞭然，他只寫了「1」；左投陳冠勳的目標很委婉寫下「上一軍」，但上台喊話有狠勁，目標是「幹掉藍愷青」。

悍將隊開訓跑第一，今天在飄著細雨的新莊球場舉辦開訓儀式，先由選手各自寫下年度目標，總教練丘昌榮寫下「冠軍」，領隊林華韋則是「努力」，首席教練黃泰龍寫著「鋼鐵意志」，外野教練兼選手詹智堯有兩個身分，也許下兩個目標，他寫下「達成千場出賽、總冠軍」。

多數選手許下「健康」、「上一軍」等目標，也有人設下明確的數字，本季將穿15號球衣的戴云真寫下「30HR」，于森旭則是「30轟（含練習）」，蘇捷恩目標是「突破150公里」，范玉禹為「一百局」，吳世豪寫下「50場ERA2以下」，陳仕朋為「突破！130局」。

悍將隊從戰力外名單網羅的投手洪聖欽，寫下「5勝三振劉時豪」，他與劉時豪從國小、國中、高中、大學到猿隊一路當隊友，感情超好，新球季許下三振麻吉的另類目標。

開訓儀式也安排去年選秀及自主培訓入隊的新秀上台喊出個人目標，董子恩期望搶下三壘位置，陳冠勳超有梗，直接向同為左投的藍愷青嗆聲，要搶下他的位置。

富邦悍將隊二軍總教練陳金鋒的年度目標寫下「加油」。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊二軍總教練陳金鋒的年度目標寫下「加油」。記者余承翰／攝影

陳仕朋 郭俊麟 洪聖欽 詹智堯 范玉禹 富邦悍將

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