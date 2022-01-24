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UBL／去年挑戰中職失利 國立體大謝葆錡再拚選秀

聯合報 / 記者藍宗標／新北即時報導
國立體大投手謝葆錡決定再度報名中職選秀。圖／大專體總提供
國立體大投手謝葆錡決定再度報名中職選秀。圖／大專體總提供

國立體大22歲右投謝葆錡，今天在大專棒球運動聯賽公開一級四強賽投出優質內容，先發6局被揮出5支安打、失兩分，幫助國立體大以6：2擊敗文化大學，闖進明天冠軍戰，他說：「這場表現很有成效，知道如何運用策略投球。」

謝葆錡前5局有效壓制文大打線，6、7局上各失1分，在3：2領先時退場，國立體大8局下再得3分，文大大勢已去，明天將和輔仁大學、台東大學的敗隊進行季軍戰。

國立體大在預賽、複賽都輸文大，此役復仇成功；謝葆錡表示，全隊都有看複賽影片，仔細討論得失，文大打者無論場上情況如何，很會攻擊第1、2顆好球，所以先投邊邊角角為主。

他說：「他們打擊能力很好，對高球掌握較好，這個部分有事先做準備。」

謝葆錡去年在中職選秀會落選，無緣踏上職棒之路，但他沒有放棄，今年決定再報名選秀。

他表示，去年主要任務是後援投手，局數無法很長，頂多投30到40顆，今年為轉任先發做準備，投90到100顆，感謝物理治療師改善不足之處，投球動作和核心都有改變。

選秀 中職

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