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中職／丘總揭年度口號「We Will」 欽點林哲瑄續當隊長

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊開訓，揭示年度口號「We Will」。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊開訓，揭示年度口號「We Will」。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊今天在新莊球場舉辦開訓儀式，揭示年度口號「We Will」，球隊今年將邁入挑戰近6年來首冠，林哲瑄續當隊長第6年，總教練丘昌榮在儀式上向球迷喊話，「請你們給我們機會，我們會打出最好的成績，一起走到最後，得到我們想要的目標。」

悍將隊冬季歷經改組，制服組、教練團到球員陣容都有異動，球隊從3日起展開重訓營，丘總與團隊相處了3周，也與選手越來越熟悉。

「很多人主動留下來訓練，讓我非常感動，也有部分資深選手參與訓練。」丘昌榮表示，他會努力把球隊整合得更好，盡快將最好的球賽內容呈現給球迷。

丘總欽點林哲瑄續任隊長，「我第一時間有提出（林哲瑄續任隊長），教練團也都很支持。」他從林哲瑄的比賽中看到拚勁，希望可以感染全隊，「希望接下來球隊也是有衝勁、積極的呈現，有活力一點。」

林哲瑄從2017年起就擔任悍將隊長，不管教練團如何更迭，地位始終不曾動搖，他也在開訓儀式上向全隊信心喊話，「相信新的團隊，會帶領我們往更好的方向前進，正面能量互相影響，相信今年一定會有好的成果。」

林哲瑄透露，休季期間就接到丘總的電話，通知他續任隊長，「他有解釋由我繼續擔任隊長的原因，也是很謝謝他的肯定。」

富邦悍將隊今天開訓，總教練丘昌榮、領隊林華韋寫下年度目標。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊今天開訓，總教練丘昌榮、領隊林華韋寫下年度目標。記者余承翰／攝影
林哲瑄連當6年富邦悍將隊長。記者余承翰／攝影
林哲瑄連當6年富邦悍將隊長。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊開訓，揭示年度口號「We Will」。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊開訓，揭示年度口號「We Will」。記者余承翰／攝影

林哲瑄 丘昌榮 富邦悍將

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