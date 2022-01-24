中職／悍將28人換背號 陽耀勳穿26號被叮嚀「不能漏氣」
中職富邦悍將隊今天舉行開訓典禮，領隊林華韋說，2名行使自由球員權利的球員陳鴻文、林益全還在談約，但肯定會留在悍將，至於洋投羅力，上週有正式開出合約，目前卡在薪水。
富邦悍將隊今天在新莊棒球場舉行開訓典禮、全員報到，悍將去年季後投手陳鴻文、野手林益全都行使自由球員權利（FA），陳鴻文今天因為家中有事沒有出席，林益全則有一同參與開訓。
領隊林華韋表示，各隊都表態不再網羅自由球員，陳鴻文、林益全持續與悍將球團談約，但是還沒有完全談好，條件來回討論，不能保證農曆年前是不是有辦法完成簽約，「但共識就是，2人肯定會留在富邦」。
外界關注中職資歷豐富的洋投羅力談約狀況，球團上週正式開出合約，林華韋表示，球團提出合約，目前就是給羅力考慮，進度比較慢的原因，主要是卡在薪水，雖然羅力的壓制力隨著年紀有點下滑，但相信還是具有一定的身手。
今年球季悍將總計有28人有新背號，王勝偉選定背號3號，陽耀勳背號26號，陽耀勳笑說，沒有什麼特別的，就是看起來比較順眼，但也笑說，林華韋說26號是自己小學時的號碼，不可以漏氣，陽耀勳說，「才剛開始就給人家壓力，但我會努力讓這個號碼發光發熱」。
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