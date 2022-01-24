聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／一直都想換回11號 蔣智賢穿熟悉的背號挑戰百轟
蔣智賢今年將穿回熟悉的11號戰袍挑戰生涯百轟，他也透露這是他心中的第一志願背號，今年因投手林晨樺遭戰力外而空出，他接手這個背號，他說：「已經習慣這個號碼了。」
蔣智賢在兄弟象隊時期都穿11號，轉戰悍將隊後就有續用的念頭，當時也曾與背號主人林晨樺討論過，「我第一年進來時就有問過晨樺，可以讓我穿11號嗎？但他是說他穿得滿習慣的，可能也對這個號碼有感情。」
蔣智賢的第二志願是5號，當年由伍鐸使用，「所以我選42，我在家看電視，看棒球電影看到的。」他坦言一直都有想穿回11號的念頭，今年正好空出，他也就順勢接下。
蔣智賢生涯累積94轟，去年僅在一軍出賽11場，4月就因右肩傷勢開刀，留下生涯第一個0轟賽季，挑戰百轟里程碑也停留在M6，直到季末才於二軍復出，他形容當時身體狀態還處於「喚醒」階段，但首場出賽就有全壘打演出，他相信是好預兆。
談到百轟，蔣智賢說：「心裡當然想要完成，但可遇不可求的東西就順其自然。」他坦言，若沒有遇到傷勢，他也認為去年就能達成，「可能神想要我慢一點，或許有特別的意義在吧！」
蔣智賢目前的右肩傷勢復原狀況，對打擊已無太大影響，他笑說：「反而在揮棒感覺上，還比之前更健康。」至於守備傳球，開季要從三壘出發應該有難度，「畢竟是肩膀的傷勢，不能急，如果身體還沒準備好，又要重新開始，但還是會想辦法讓自己可以最快速度回去。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言