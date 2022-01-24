中職／一直都想換回11號 蔣智賢穿熟悉的背號挑戰百轟

蔣智賢今年將穿回熟悉的11號戰袍挑戰生涯百轟，他也透露這是他心中的第一志願背號，今年因投手林晨樺遭戰力外而空出，他接手這個背號，他說：「已經習慣這個號碼了。」

蔣智賢在兄弟象隊時期都穿11號，轉戰悍將隊後就有續用的念頭，當時也曾與背號主人林晨樺討論過，「我第一年進來時就有問過晨樺，可以讓我穿11號嗎？但他是說他穿得滿習慣的，可能也對這個號碼有感情。」

蔣智賢的第二志願是5號，當年由伍鐸使用，「所以我選42，我在家看電視，看棒球電影看到的。」他坦言一直都有想穿回11號的念頭，今年正好空出，他也就順勢接下。

蔣智賢生涯累積94轟，去年僅在一軍出賽11場，4月就因右肩傷勢開刀，留下生涯第一個0轟賽季，挑戰百轟里程碑也停留在M6，直到季末才於二軍復出，他形容當時身體狀態還處於「喚醒」階段，但首場出賽就有全壘打演出，他相信是好預兆。

談到百轟，蔣智賢說：「心裡當然想要完成，但可遇不可求的東西就順其自然。」他坦言，若沒有遇到傷勢，他也認為去年就能達成，「可能神想要我慢一點，或許有特別的意義在吧！」

蔣智賢目前的右肩傷勢復原狀況，對打擊已無太大影響，他笑說：「反而在揮棒感覺上，還比之前更健康。」至於守備傳球，開季要從三壘出發應該有難度，「畢竟是肩膀的傷勢，不能急，如果身體還沒準備好，又要重新開始，但還是會想辦法讓自己可以最快速度回去。」