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中職／悍將年後春訓分流 一軍嘉義、二軍台東

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊總教練丘昌榮(前排右2)。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊總教練丘昌榮(前排右2)。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊今天全體開訓，總教練丘昌榮對於之後的訓練計畫已有安排，預計在年後擬定大名單，屆時在嘉義集訓的選手，理論上都是今年一軍會用到的戰力，還需養成的悍將們則隨二軍總教練陳金鋒赴台東訓練。

悍將隊從3日開始重訓營，已進行3周，先前的春訓規畫在年後將讓一軍在新莊、二軍在嘉義訓練，但近期已感受到北部天候狀況的不穩定而有變，改成一軍嘉義、二軍台東。

丘昌榮表示，4日的一軍開訓會先在新莊進行體能恢復訓練，5天後移師嘉義，二軍則於5日在台東恢復訓練。

至於屆時名單，丘昌榮指出：「這一周會討論出來，金鋒會帶一些需要養成、比較年輕、觀念要再建立的選手，這也讓我省心不少，加上郭教練，都很有經驗，能夠安排年輕選手訓練課表，幫助他們盡快進入狀況。」

至於安排在嘉義春訓的選手，丘總說：「理論上都是這幾年有在一軍出賽，或是18、19歲但已經看得出能力的年輕球員，今年剛開始可能會用到的選手。」悍將隊將在3月2日展開自辦熱身賽，官辦熱身賽前預計再縮編一次一軍春訓名單。

丘昌榮 富邦悍將 陳金鋒

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