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UBL／國立體大連3年進冠軍戰 李晨薰壓軸戲碼待命

聯合報 / 記者藍宗標／新北即時報導
國立體大先發投手謝葆錡投6局奪勝。圖／大專體總提供
國立體大先發投手謝葆錡投6局奪勝。圖／大專體總提供

大專棒球運動聯賽公開一級今天進行四強賽，國立體大兩名投手謝葆錡、宮象謙聯手壓制文化大學，以6：2獲勝，連續3年闖進冠軍戰。

國立體大先發投手謝葆錡投6局，被揮出5支安打，失兩分奪勝，宮象謙守住最後3局無失分，李晨薰原本在場邊待命，最後沒有亮相。

國立體大前年、去年都在冠軍戰落敗，總教練邱俊文表示，今年目標本就是設定進冠軍戰，李晨薰在場邊熱身是希望他隨時做好準備，明天最後一戰再看有沒有機會上場。

國立體大2局下展開首波攻勢，靠文化大學兩次失誤串聯攻勢，一口氣攻下3分；文大前5局掛零，6、7局上各追回1分，但8局下再失3分，終場4分之差落敗，先發投手黃昰豪只投1局，失3分吞敗。

國立體大在預賽、複賽都輸文大，今天在關鍵戰役扳回一城，邱俊文表示，預賽和複賽跌跌撞撞，球員壓力很大，最近有和他們溝通，大家企圖心很好，才能拚進四強。

李晨薰 文化大學

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