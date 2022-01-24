快訊

Omicron來襲！ 即日起除例外情形 醫院禁止探病

指揮中心宣布：1月25日至2月7日 維持二級警戒

中職／林哲瑄連6年當悍將隊長 季後跟郭泓志訓練很扎實

中央社 / 新北24日電
中華職棒富邦悍將隊春訓開訓儀式24日在新莊棒球場舉行，野手林哲瑄（圖）在新賽季繼續擔任隊長一職。 中央社
中華職棒富邦悍將隊春訓開訓儀式24日在新莊棒球場舉行，野手林哲瑄（圖）在新賽季繼續擔任隊長一職。 中央社

中職富邦悍將隊開訓典禮，林哲瑄第6年擔任球隊隊長，他感謝總教練丘昌榮信任，也分享季後到退役球星郭泓志開設的訓練中心訓練，「課表很扎實，體脂消很多，核心也變強」。

中職富邦悍將隊今天舉行開訓典禮，丘昌榮宣布新球季隊長由林哲瑄續任，林哲瑄從2017年起，連6年擔任球隊隊長。

丘昌榮表示，指定林哲瑄當隊長是自己的想法，教練團也很支持，林哲瑄場上很拚，也很有衝勁，希望林哲瑄可以帶領球隊，讓悍將隊成為很有活力的球隊。

林哲瑄表示，丘昌榮有先打電話給他，感謝總教練的信任，也會努力把球隊帶往好的方向。

林哲瑄先前在郭泓志開設的訓練中心維持自主訓練，他透露約有6、7名職棒球員也在那邊訓練，郭泓志開的課表很扎實，每天從早上9時30分一路訓練到中午12時，訓練內容都是郭泓志一手安排，帶回國外的訓練方式，讓台灣球員有機會接觸。

跟著郭泓志訓練約2個月，林哲瑄笑說，體脂肪消了很多，核心力量有明顯進步，上週開始回到球隊跟著練習，感覺進度上沒有落後，反而有超前。林哲瑄多方涉略新的訓練方式，「多學多看，棒球一直在進步，不能只靠天賦打球。」

林哲瑄新球季寫下的目標是「健康」，他解釋，職業球員最重要的是健康，維持一整季的健康，才有機會達成設定的目標。

林哲瑄 郭泓志 丘昌榮 富邦悍將

延伸閱讀

中職／丘總開訓寫下目標「冠軍」 喊話悍將球迷給機會

中職／悍將年後春訓分流 一軍嘉義、二軍台東

中職／看胡金龍延續生涯 郭泓志要他幫找工作：我可以打擊

中職／打造有溫度的悍將 丘昌榮談「旅外邦」不貼標籤

相關新聞

中職／丘總揭年度口號「We Will」 欽點林哲瑄續當隊長

富邦悍將隊今天在新莊球場舉辦開訓儀式，揭示年度口號「We Will」，球隊今年將邁入挑戰近6年來首冠，林哲瑄續當隊長第6...

中職／年度目標有梗 含練習30轟、三振劉時豪都有人寫

富邦悍將隊今天全體開訓，安排選手、教練在球上寫下年度目標，郭俊麟所用筆畫最少卻也一目瞭然，他只寫了「1」；左投陳冠勳的目...

中職／一直都想換回11號 蔣智賢穿熟悉的背號挑戰百轟

蔣智賢今年將穿回熟悉的11號戰袍挑戰生涯百轟，他也透露這是他心中的第一志願背號，今年因投手林晨樺遭戰力外而空出，他接手這...

UBL／去年挑戰中職失利 國立體大謝葆錡再拚選秀

國立體大22歲右投謝葆錡，今天在大專棒球運動聯賽公開一級四強賽投出優質內容，先發6局被揮出5支安打、失兩分，幫助國立體大...

中職／陳建州直播問動向 林智勝妙答：有動沒有「ㄒㄧㄤˋ」

「大師兄」林智勝加盟味全龍希望濃厚，昨（23日）他現身PLG高雄鋼鐵人主場，談到今年的動向，他幽默地說：「還在動，沒有『ㄒㄧㄤˋ』。」

中職／悍將28人換背號 陽耀勳穿26號被叮嚀「不能漏氣」

中職富邦悍將隊今天舉行開訓典禮，領隊林華韋說，2名行使自由球員權利的球員陳鴻文、林益全還在談約，但肯定會留在悍將，至於洋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。