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中職／14號球衣留在兄弟 王勝偉穿3號拚生涯第3冠

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
王勝偉。記者余承翰／攝影
王勝偉。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊今年多達28個背號有新歸屬，王勝偉並非穿著熟悉的14號，而是3號球衣，他的解釋也頗有深意，除了讓14號的王勝偉留在兄弟，也給自己一個目標，「我拿過2次冠軍，穿3號，希望拿到第3次總冠軍。」

王勝偉因為生日是4月1日，他當年進入兄弟象隊時穿上14號球衣，一穿就是14年，來到悍將隊後，這個背號已屬新秀王苡丞，小學弟也曾主動表達可以讓出背號，但王勝偉婉拒了。

「他有跟我聊過，我是跟他說我的想法，想讓14號留在兄弟。」王勝偉說：「也給自己一個機會，讓大家重新認識自己。」

王勝偉透露，以前曾聽過學長說，戴了一手掌的戒指，而自己只拿過2次冠軍，「過去不曾穿過3號，這個背號現在空出來了，穿這個背號也給自己一個目標，想拿到第3次總冠軍。」還有第3個原因，他選擇保密，他開玩笑說：「就跟許願一樣」。

王勝偉今年來到悍將隊重新出發，他也透露近期與新隊友們相處的心境，「很多人都說，我最近心情好像比較好，一方面是可以和年輕球員競爭，我自己也受他們影響，他們帶給我的活力更多，比我們帶給他們的更多。」他也提到，隊上的「咖啡秀」帶來的競爭感，也讓選手們比較早進入競賽狀態，他笑稱：「雖然我們奸詐狡猾，好像穩贏，但學弟們不怕挑戰，沒想到都是我們輸。」

王勝偉 富邦悍將

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