中職／連4季洋投扛悍將首戰 江少慶春訓拚最佳狀態聽候吩咐

富邦悍將隊連續4年球季首戰由洋投扛下先發，今年有了江少慶在陣，備受期待是否由本土球員奪回榮銜，他對此回應盡可能在春訓把自己準備到最佳狀態，是否扛首戰，交由教練團吩咐。

悍將隊今天在新莊舉辦開訓儀式，江少慶也從今天開始加入球隊訓練，他透露近期的自主鍛鍊，「球季結束後都待在花蓮訓練，以自己的課表進行，也有和教練團討論。」他的年度目標設下健康，希望可以完整投完賽季。

本季已有4隊聘請洋砲，對投手的考驗加劇，江少慶認為需要多加的鑽研的不只洋砲，也包括本土打者，「靠近開季或熱身賽時，多去研究、觀察每位洋將、本土打者，今年各自的調整進度，把自己的技術精進，去破解他們。」

他強調，「對於新洋將沒有特別想法，把自己最好的東西表現出來，相信就會是很有力量的比賽。」

江少慶去年以選秀狀元身分成為悍將，4.5年合約的平均月薪超過113萬，身價為全中職本土球員第一，下半季加入戰場後，先發12場繳出5勝2敗、防禦率2.45，已展現強投身手，本季也被寄與厚望扛下首戰先發重任。

悍將隊已連續4年由洋投負責首戰先發，2019到21年由索沙打頭陣，2018年則是羅力，前一位扛起首戰先發的本土投手為2017年的黃亦志。

江少慶旅美時期不曾投過球季首戰，曾在3A扛起第2戰，對於首戰榮銜，他說：「交給教練團，我就是做好自己的本分，把春訓這段時間盡可能完成最好的狀態，讓教練團吩咐。」