中職／丘總讚每年穩定輸出 林益全續當悍將談約愉快

林益全的合約尚未底定，今天開始投入團隊訓練，他透露：「合約談得蠻愉快的，持續在溝通。」總教練丘昌榮評價這位悍將資歷最深選手，他讚是不需要擔心的選手。

林益全行使自由球員權利，悍將隊全力留人，目前合約洽談順暢，今天也現身開訓儀式，在年度目標寫下：「全新開始」，形同宣告生涯第14年續當悍將。

行使FA成功與否的定義不在轉隊與否，林益全表示，行使FA是希望活絡市場，希望年輕後輩往後有更好的舞台、環境，「出發點是這樣，但最終還是本來就比較希望留在富邦。」他也讚東家，「球團對球員真的很好，硬體也做了大大修繕，富邦對球員是真的好。 」

對於何時談妥合約，林益全不設限，他從今天起投入團隊訓練後，接下來就是專注在球場上，「雖然去年球季打得比較久，但今年也相對比較晚開打，有兩到三個月的備戰時間，應該沒有太大影響，還沒跟球隊前也都有自主訓練，現在就是按部就班跟著球隊。」

丘總對於林益全也沒有擔憂，談到對這名資深強打的評價，他說：「很棒的打者，每年都可以穩定出賽，不會太擔心，他就是每年都有一定水準的表現。」