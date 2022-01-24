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中職／陳建州直播問動向 林智勝妙答：有動沒有「ㄒㄧㄤˋ」

聯合新聞網 / 綜合報導
老將林智勝改披龍袍機會大。 圖／中信兄弟隊提供
老將林智勝改披龍袍機會大。 圖／中信兄弟隊提供

「大師兄」林智勝加盟味全龍希望濃厚，昨（23日）他現身PLG高雄鋼鐵人主場，談到今年的動向，他幽默地說：「還在動，沒有『ㄒㄧㄤˋ』。」而距離超越張泰山的全壘打王紀錄僅1轟之差，林智勝則說：「如果有球隊要吸收我，我會盡全力。」

林智勝昨與家人一同至高雄觀看鋼鐵人對上富邦勇士的比賽，賽前PLG聯盟執行長陳建州問「大家都很關心你的動向」，林智勝語帶雙關地說：「還在動，但沒有『ㄒㄧㄤˋ』。」

林智勝與「森林王子」張泰山目前同以289轟並列中職歷史全壘打王，不過林智勝只要再打出1轟就可超越張泰山，獨占山頭。

日前傳出林智勝很可能加盟味全龍，陳建州開玩笑地表示，張泰山是味全龍打擊教練，萬一林智勝真的加入味全，張泰山的心情肯定會五味雜陳。他認為，林智勝破全壘打紀錄是中職歷史性的一刻，若他真的加盟味全，對票房會是一大幫助。

對於挑戰史上全壘打王，林智勝則說：「盡力、盡力！如果有球隊要吸收我，我會盡全力。」

至於林智勝的兒子放棄棒球、選擇籃球，準備要考高雄七賢國中籃球隊，林智勝表示自己不會因此「不爽」，且不改幽默本色地說：「因為他本來就超越不了我。」

林智勝 張泰山 味全龍 陳建州

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