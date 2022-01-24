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中職／「武神」將卸戰袍！潘武雄季後退役 一紀錄恐成缺憾

聯合新聞網 / 綜合報導
統一獅隊老將「TAKE」潘武雄本季球員兼任教練，季後將卸下球員身分。 報系資料照
統一獅隊老將「TAKE」潘武雄本季球員兼任教練，季後將卸下球員身分。 報系資料照

今年確定是統一獅隊「武神」潘武雄球員生涯的最後一個賽季，據《蘋果新聞網》報導，潘武雄本人已證實此事，本季也會開始兼任獅隊助理打擊教練。對於即將卸下球員身分，他表示「這天一定會來的」，也提到生涯最大遺憾大概就是沒能達成100次盜壘成功。

據報導，去年季末「餅總」林岳平就曾向潘武雄提及角色轉換一事，讓潘武雄已有些心理準備，球季結束後，球團就向他提出球員兼教練的規劃。

一開始潘武雄內心掙扎，畢竟一生只有1次當球員的機會，但後來仔細想想，其實這跟自己原先設定的再打1、2年相去不遠，而且他將滿41歲了，去年正好是合約年，近年出賽機會也越來越少，與家人討論後，決定接受球團的安排。潘武雄提到，今年球員兼教練也算是給了他1年的緩衝期。

此外，潘武雄去年在一軍出賽36場，是繼2010年球季以來新低，他表示這些年來身體大大小小傷病不斷，因此影響到出賽場次。

潘武雄前16年球員生涯已達成1200安、128轟、84盜，距離「千安、百轟、百盜」只剩下盜壘尚未達成。報導指出，潘武雄透露自己的確想追求100次盜壘成功，但他坦言難度很高，就算敲出安打後也會被換上代跑，自己跑壘的機會應該不高，盜壘就更不用說了。

其實潘武雄在2018年球季就已完成81盜，不過近3個球季累積速度緩慢，都各只有1次盜壘成功。

目前中職「千安、百轟、百盜」俱樂部有8人，達成時間依序為張泰山、黃忠義、陳連宏、彭政閔（場次最少）、林智勝、劉芙豪、張志豪、陳鏞基，接下來最接近的是另一名「老鬼」中信兄弟周思齊，已達成千安百轟，盜壘成功則有92次。

潘武雄 統一7-ELEVEn獅

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