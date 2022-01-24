快訊

醫師曝「內用吃飯6原則」 去餐廳千萬別碰這件防疫物品

Podcast主持人提「斷交最多」 吳釗燮：這題不談好嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／林益全合約未定出席開訓 領隊：兩FA一定留富邦

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將開訓，領隊林華韋授旗。 擷圖自畫面
富邦悍將開訓，領隊林華韋授旗。 擷圖自畫面

富邦悍將隊全體開訓跑第一，搶在年前，今天在新莊球場舉辦開訓儀式，林益全出席開訓儀式，領隊林華韋也表態，與林益全、陳鴻文的談約雖尚未底定，但共識就是兩人會續當悍將。

悍將隊3日展開重訓營，多數球員都已回歸團體訓練，今天則是全體開訓，球隊冬季歷經教練團改組、擬定60人名單、洋將布局後，將帥兵陣容已大致底定，目前的最大疑問僅剩行使FA的林益全、陳鴻文何時談妥合約，兩人都列入今天開訓受邀名單，林益全出席、陳鴻文因家事缺席。

林益全從2009年效力興農牛隊起算，已在隊上13年，為悍將（含前身）隊內最資深球員，今天出席開訓，形同預告續當悍將展開生涯第14年球季。

林華韋表示，與林益全、陳鴻文的合約還沒完全談好，雙方都有提出具體的條件，年前能否談妥？他回應：「不好說，但共識就是肯定會留在富邦。」

悍將隊今天舉辦團拜，並揭示年度口號，本季將在新教頭丘昌榮、新領隊林華韋率領下，追逐近6年來首冠。

行使FA的林益全尚未與悍將簽新約，仍會出席開訓典禮。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影
行使FA的林益全尚未與悍將簽新約，仍會出席開訓典禮。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影

林益全 陳鴻文 林華韋 富邦悍將

延伸閱讀

中職／富邦悍將24日開訓典禮 林益全受邀有望出席

中職／悍將24日開訓跑第一 兩大FA來不來受矚目

中職／猿隊評估隊形 「沒有網羅陳鴻文的想法」

中職／自由球員市場冷 僅樂天桃猿有意多網羅戰力

相關新聞

中職／「武神」將卸戰袍！潘武雄季後退役 一紀錄恐成缺憾

今年確定是統一獅隊「武神」潘武雄球員生涯的最後一個賽季，據《蘋果新聞網》報導，潘武雄本人已證實他本季就會開始兼任獅隊助理打擊教練，對於即將卸下球員身分，他表示「這天一定會來的」，也提到生涯最大遺憾大概就是沒能達成100次盜壘成功。

中職／林益全合約未定出席開訓 領隊：兩FA一定留富邦

富邦悍將隊全體開訓跑第一，搶在年前，今天在新莊球場舉辦開訓儀式，林益全出席開訓儀式，領隊林華韋也表態，與林益全、陳鴻文的...

中職／林華韋：已遞合約給羅力 律師太太審慎考慮中

富邦悍將隊今天全體開訓，「準本土」球員羅力的動向還未定案，領隊林華韋透露合約已遞，羅力仍在考慮中。

中職／悍將開訓衝第一 想看羅力百勝

富邦悍將隊今天舉辦春訓開訓儀式，搶在五隊之先，為中華職棒卅三年賽季率先鳴槍，新球季林智勝三百轟、羅力百勝都是看點，不過兩...

中職／統一「三帥」為攻城獅站台 林岱安盼多吸籃球迷

統一獅隊「三帥」蘇智傑、陳傑憲、林安可以及捕手林岱安今天作客，到新竹籃球館小試身手，到場上投了幾球測試準度，與新竹街口攻...

中職／30年前芝蘭口香糖大手筆 引爆最狂全壘打王大戰

中職各隊陸續開訓備戰新球季，「大師兄」林智勝可望從味全龍隊重新出發，展開個人生涯第19季，邁向破紀錄第290轟，甚至成為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。