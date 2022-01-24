中職／林益全合約未定出席開訓 領隊：兩FA一定留富邦

富邦悍將隊全體開訓跑第一，搶在年前，今天在新莊球場舉辦開訓儀式，林益全出席開訓儀式，領隊林華韋也表態，與林益全、陳鴻文的談約雖尚未底定，但共識就是兩人會續當悍將。

悍將隊3日展開重訓營，多數球員都已回歸團體訓練，今天則是全體開訓，球隊冬季歷經教練團改組、擬定60人名單、洋將布局後，將帥兵陣容已大致底定，目前的最大疑問僅剩行使FA的林益全、陳鴻文何時談妥合約，兩人都列入今天開訓受邀名單，林益全出席、陳鴻文因家事缺席。

林益全從2009年效力興農牛隊起算，已在隊上13年，為悍將（含前身）隊內最資深球員，今天出席開訓，形同預告續當悍將展開生涯第14年球季。

林華韋表示，與林益全、陳鴻文的合約還沒完全談好，雙方都有提出具體的條件，年前能否談妥？他回應：「不好說，但共識就是肯定會留在富邦。」

悍將隊今天舉辦團拜，並揭示年度口號，本季將在新教頭丘昌榮、新領隊林華韋率領下，追逐近6年來首冠。