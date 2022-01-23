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中職／富邦悍將24日開訓典禮 林益全受邀有望出席

中央社 / 台北23日電
林益全。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影
林益全。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影

中華職棒富邦悍將明天搶先舉行開訓典禮，其餘4隊開訓典禮皆在農曆年後；富邦悍將明天開訓典禮，去年季後行使自由球員權利的野手林益全有受邀，有機會一同出席開訓典禮。

中華職棒新球季預計於4月2日開打，中職各隊分階段展開春訓，富邦悍將重量訓練營3日展開，球員分批加入，悍將新球季網羅內野手王勝偉、外野手陽耀勳、投手洪聖欽，也簽回原本沒有在60人保留名單中的投手張耿豪。

悍將原本預計農曆年後、2月4日開訓，昨天宣布開訓典禮將提前於1月24日在新莊棒球場舉行，開訓典禮全員報到。

悍將今年球季教練團改組，由丘昌榮接任一軍總教練；悍將去年季後陣中投手陳鴻文、野手林益全行使自由球員（FA）權利。

中職各隊皆已表態，應不會再網羅FA球員，至於林益全與悍將持續談約，目前已經有跟球隊領隊、副領隊見面談過，交換意見後，有初步基本的共識，但還沒有完全確定合約。

悍將領隊林華韋有邀請林益全出席開訓典禮，林益全先前雖沒有加入球隊訓練，但維持自主練習，訓練進度都在計畫中，若沒有意外，明天開訓典禮有機會看到林益全一同參與。

除了富邦悍將外，其餘球隊維持農曆年後舉行開訓典禮規劃，樂天桃猿將於2月5日在嘉義縣開訓、中信兄弟2月6日在屏東開訓，味全龍隊2月7日在雲林斗六開訓，統一獅隊則於2月20日在台南舉行開訓儀式。

林益全 富邦悍將 中職

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