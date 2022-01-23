中職／統一「三帥」為攻城獅站台 林岱安盼多吸籃球迷
統一獅隊「三帥」蘇智傑、陳傑憲、林安可以及捕手林岱安今天作客，到新竹籃球館小試身手，到場上投了幾球測試準度，與新竹街口攻城獅隊的「雙獅好友日」吸引不少球迷，林岱安也期待中職開打後，攻城獅球迷到台南棒球場看比賽。
統一獅隊與新竹街口攻城獅，因為獅子結緣，也因此有了棒、籃不同企業的合作主題日，蘇智傑、陳傑憲、林岱安、林安可到場舉辦簽名會，湧進許多支持統一獅及攻城獅球迷排隊參加。
林岱安表示：「很開心能夠來到新竹攻城獅主場體驗，之前都聽說攻城獅球迷很瘋狂，且現場氣氛很好，首次來到場內，那種感覺真的很不一樣，看到許多棒球迷來到現場挺籃球，大家都很熱情，期待新球季開打攻城獅球迷也歡迎來台南棒球場看我們比賽」
除了獅子軍球星站台外，賽前獅隊也在現場規劃九宮格遊戲，讓籃球迷一起體驗棒球樂趣，獅隊吉祥物萊恩感謝球迷相挺，也特別準備親自手繪塗鴉的紅包袋及萊恩拍攝台南景點明信片贈送給現場球迷。
萊恩、盈盈及新竹攻城獅吉祥物瑞迪、紙箱Uncle也舉辦蓋印見面會，與現場球迷同樂，萊恩表示：「這是第二次來到新竹籃球場，去年曾獲邀來現場表演，就已經感受到攻城獅魅力，今天能和選手一起來，和瑞迪、紙箱Uncle玩在一起是很棒的事情。」
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