中職／30年前芝蘭口香糖大手筆 引爆最狂全壘打王大戰

中職各隊陸續開訓備戰新球季，「大師兄」林智勝可望從味全龍隊重新出發，展開個人生涯第19季，邁向破紀錄第290轟，甚至成為300轟第1人；回顧過去全壘打王頭銜，林仲秋包辦4次是史上最多，後輩想要超越有一定難度。

林智勝目前289轟紀錄和張泰山並列榜首，兩人都拿過3次全壘打王，和高國輝並列史上第2，朱育賢、鷹俠、布雷各有兩次，另有13名球員拿過1次。

史上最激烈的全壘打王之爭出現在1992年，球季賽進行到最後一周、只剩3天時，鷹俠23轟保持領先，羅世幸22轟居次，林仲秋21轟暫居第3。

當年10月24日兄弟象、三商虎隊之戰，林仲秋從黃廣琪的手中開轟，到了25日最後一場龍、虎大戰時，形成兩名本土好手都是22轟、只落後鷹俠1轟的局面。

這場中職3年閉幕戰，羅世幸以指定打擊身分擔任龍隊開路先鋒，就是要爭取更多打席，鷹俠、林仲秋擔任虎隊先發3、4棒，唯一焦點就是全壘打王「獎落誰家」。

羅世幸全場4支1，唯一安打是從翁豐堉的手中開轟，林仲秋更猛，從林光宏的手中締造雙響砲紀錄；反觀鷹俠兩個打數掛零，還被保送3次，最後以23轟和羅世幸並列第2，讓林仲秋24轟勝出，完成全壘打王2連霸。

鷹俠本來老神在在，準備迎接生涯第2座全壘打王，不料最後3戰13支2，完全沒有長打，一共被保送4次，敵隊投手不投太多好球，讓他有些不爽。

這次全壘打王之爭格外引人注目，主因除了聯盟30萬元獎金，芝蘭口香糖另外贊助100萬元，以30年前的物價水準，130萬元是相當驚人數字；林仲秋不但蟬聯王座，拿到這筆高額獎金，更是中職個人獎最高紀錄，至今無人能敵。