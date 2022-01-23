快訊

龜梨和也發燒38度確診染疫 傑尼斯8人染新冠肺炎

礁溪長榮酒店員工確診女友是「佛光大學生」 學校急調查接觸者

中職／30年前芝蘭口香糖大手筆 引爆最狂全壘打王大戰

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
職棒三年三商虎隊林仲秋。 報系資料照
職棒三年三商虎隊林仲秋。 報系資料照

中職各隊陸續開訓備戰新球季，「大師兄」林智勝可望從味全龍隊重新出發，展開個人生涯第19季，邁向破紀錄第290轟，甚至成為300轟第1人；回顧過去全壘打王頭銜，林仲秋包辦4次是史上最多，後輩想要超越有一定難度。

林智勝目前289轟紀錄和張泰山並列榜首，兩人都拿過3次全壘打王，和高國輝並列史上第2，朱育賢、鷹俠、布雷各有兩次，另有13名球員拿過1次。

史上最激烈的全壘打王之爭出現在1992年，球季賽進行到最後一周、只剩3天時，鷹俠23轟保持領先，羅世幸22轟居次，林仲秋21轟暫居第3。

當年10月24日兄弟象、三商虎隊之戰，林仲秋從黃廣琪的手中開轟，到了25日最後一場龍、虎大戰時，形成兩名本土好手都是22轟、只落後鷹俠1轟的局面。

這場中職3年閉幕戰，羅世幸以指定打擊身分擔任龍隊開路先鋒，就是要爭取更多打席，鷹俠、林仲秋擔任虎隊先發3、4棒，唯一焦點就是全壘打王「獎落誰家」。

羅世幸全場4支1，唯一安打是從翁豐堉的手中開轟，林仲秋更猛，從林光宏的手中締造雙響砲紀錄；反觀鷹俠兩個打數掛零，還被保送3次，最後以23轟和羅世幸並列第2，讓林仲秋24轟勝出，完成全壘打王2連霸。

鷹俠本來老神在在，準備迎接生涯第2座全壘打王，不料最後3戰13支2，完全沒有長打，一共被保送4次，敵隊投手不投太多好球，讓他有些不爽。

這次全壘打王之爭格外引人注目，主因除了聯盟30萬元獎金，芝蘭口香糖另外贊助100萬元，以30年前的物價水準，130萬元是相當驚人數字；林仲秋不但蟬聯王座，拿到這筆高額獎金，更是中職個人獎最高紀錄，至今無人能敵。

中職 林智勝

延伸閱讀

中職／林智勝有望挑戰300轟 40歲單季11轟有1人辦到

中職／峮峮成名戰袍公益拍賣破18萬最高 林智勝排第二

中職／和林智勝當隊友好開心 王維中秒被提醒還沒簽

中職／林智勝加盟味全龍？領隊：希望很大、近日有結果

相關新聞

中職／悍將開訓搶頭香 「準本土」羅力邁向百勝暫無解

富邦悍將隊明天上午將在新莊棒球場開訓，成為中職本季首支舉行開訓儀式的球隊，37歲投手羅力是否重返老東家，目前仍是未知數，...

中職／30年前芝蘭口香糖大手筆 引爆最狂全壘打王大戰

中職各隊陸續開訓備戰新球季，「大師兄」林智勝可望從味全龍隊重新出發，展開個人生涯第19季，邁向破紀錄第290轟，甚至成為...

中職／林智勝有望挑戰300轟 40歲單季11轟有1人辦到

「大師兄」林智勝眼前加入味全龍隊機會大，若能順利延續棒球路，新球季除了生涯第290轟紀錄，還有300轟高牆在眼前，以40...

棒球／多明尼加冬盟冠軍出爐 統一洋砲封王戰敲雙安

多明尼加冬季聯盟冠軍今天誕生，席巴歐巨人隊先輸一場後，以四連勝之姿擊敗東方之星隊，也代表黃暐傑無緣在加勒比海大賽中與鄭宗...

日職／王柏融人氣快速竄升 野生新庄剛志出沒大王IG

「大王」王柏融上季調整回原先的打擊姿勢後，逐漸找回手感，精采表現引發台灣球迷關注，也讓他成為「2021年度搜尋排行榜快速竄升台灣運動員」，對此他昨天（22日）特地在IG發文感謝球迷的支持。巧合的是，昨晚火腿新任監督新庄剛志也正好在IG上「海巡」，還在王柏融上周的貼文留言處「出沒」。

中職／胡金龍生涯打擊王告急 王漢防禦率王老神在在

中職新球季將在4月2日開打，統一獅隊老將胡金龍生涯打擊率3成53，長期穩居史上第1，獅隊退役洋投王漢生涯防禦率只有2.1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。