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棒球／潘文輝分組賽飆速157公里 亞錦首階段培訓至26日

中央社 / 台北23日電
潘文輝以。 中央社
潘文輝以。 中央社

亞洲棒球錦標賽雖然延期，但培訓隊仍持續在台東集訓，被看好有旅外潛力的投手潘文輝今天隊內分組藍白賽登板飆速，投1局無失分、最快球速157公里。

亞洲棒球錦標賽受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，先前已經宣布確定延期，延至何時舉行，需待3月亞洲棒球總會召開執委會後才會較明朗，但亞錦賽培訓隊5日起已經於台東展開集訓，不受延期消息影響、目前持續備戰。

亞錦培訓隊今天舉行隊內藍白對抗賽，先前在大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽代表開南大學出賽的潘文輝，飆出158公里、刷新個人生涯最速紀錄，之後也向亞錦培訓隊報到，報到後首場實戰維持不錯狀態，破155公里火球連發，最快球速也有投到158公里。

今天隊內賽潘文輝再度登板投球，總計投1局，被敲3支安打、投出1次三振，無失分，最快球速157公里，被打出的安打都是不紮實的安打，維持穩定出賽表現；潘文輝三級棒球時期就是球探長期追蹤球員，目前也有多支美職球隊持續接洽，要完成旅外夢不是難事。

亞錦培訓隊預計25日還有1場分組對抗賽，26日結束第一階段集訓，至於原本排定農曆年後第2階段集訓，還要視後續疫情狀況以及確定延期時程，再討論規劃。

棒球 球速

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