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棒球／多明尼加冬盟冠軍出爐 統一洋砲封王戰敲雙安

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
席巴歐巨人隊贏得多明尼加冬盟冠軍，新加盟統一獅隊洋將羅薩(20號)也在其中。 席巴歐巨人隊IG
席巴歐巨人隊贏得多明尼加冬盟冠軍，新加盟統一獅隊洋將羅薩(20號)也在其中。 席巴歐巨人隊IG

多明尼加冬季聯盟冠軍今天誕生，席巴歐巨人隊先輸一場後，以四連勝之姿擊敗東方之星隊，也代表黃暐傑無緣在加勒比海大賽中與鄭宗哲相會，而統一獅隊新洋將羅薩在封王戰則有5打數2安打的表現。

席巴歐巨人隊今天在冠軍賽第五戰以8：3擊敗東方之星隊，3局上的6分大局奠定勝利，歐蘇納（Marcell Ozuna）的三分砲成為比賽勝負分水嶺。

席巴歐巨人隊陣中還有獅隊今年新聘請的洋砲羅薩（Wilin Rosario），在此役擔任先發第六棒、指定打擊，5打數敲出2安打，有1得分，冠軍系列賽總計出賽2場，另一場則是1打席保送上壘。

效力東方之星隊的台灣投手黃暐傑在總冠軍賽第3戰中繼登板，投2局、掉3分，吞下敗投，之後未再出賽，所屬的球隊也無緣奪冠。

在美職打拚的鄭宗哲休賽季期間到哥倫比亞聯盟出賽，也幫助巴蘭基亞鱷魚隊拿下總冠軍，取得加勒比海大賽組隊參賽權，今年加勒比海大賽共有6支中南美洲職棒聯盟參賽，多明尼加冬盟由席巴歐巨人隊參戰，兩位台灣好手沒機會相遇。

巨人 鄭宗哲 黃暐傑

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