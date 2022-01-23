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中職／悍將開訓搶頭香 「準本土」羅力邁向百勝暫無解

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
羅力是否會續戰富邦？ 報系資料照
羅力是否會續戰富邦？ 報系資料照

富邦悍將隊明天上午將在新莊棒球場開訓，成為中職本季首支舉行開訓儀式的球隊，37歲投手羅力是否重返老東家，目前仍是未知數，邁向百勝之路暫時卡關。

悍將隊成軍5年從未打進總冠軍賽，羅力的投球表現仍有一定水準，過去5季貢獻51勝，中職生涯累積97勝，只要合約問題有解，本季可望成為史上第4位「百勝俱樂部」成員。

中職新球季將於4月2日開打，過去32季只有統一獅隊潘威倫（146勝）、興農牛隊勇壯（108勝）、獅隊謝長亨（100勝）達成百勝紀錄，羅力將是今年唯一可達這個里程碑的球員；樂天桃猿隊王溢正69勝是現役第3多，短期內無法達陣。

羅力去年底走完兩年100萬美元合約，只要再拚1個球季、出賽達到規定，明年將成為中職史上首位不受洋將限制的球員，特殊身分也讓悍將和他協商新約比較謹慎，勞資考量的重點當然是合約長度、價碼，雙方持續拉鋸中。

羅力不但逼近百勝成為話題，平均防禦率3.35、奪三振1215次也在現役投手排名第1，先發224場、97勝、完投7場、完封3場、投1436.1局、21964球都是第2（只輸潘威倫），長期耐投程度數一數二。

悍將隊明天舉行開訓典禮後，第2階段春訓將在農曆新年後展開，中職規定原球團2月底擁有洋將優先議約權，因此目前除了悍將隊，另4隊都不能接觸羅力。

羅力 中職 潘威倫

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