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中職／胡金龍生涯打擊王告急 王漢防禦率王老神在在

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
胡金龍。圖／統一獅隊提供
胡金龍。圖／統一獅隊提供

中職新球季將在4月2日開打，統一獅隊老將胡金龍生涯打擊率3成53，長期穩居史上第1，獅隊退役洋投王漢生涯防禦率只有2.14，更是後輩難以超越的障礙，已經超過26年屹立不搖，短期之內根本無人可破。

根據中職官方紀錄，要列進生涯打擊、防禦率排行榜，分別要有打數2000、投球局數500以上；王漢1993到95年期間效力獅隊，生涯出賽102場（76場先發）合計投687局，短短3個球季飆出56勝，至今保有中職洋投連續3季最多勝場紀錄。

中職生涯防禦率排行榜前十傑，數字都低於3，味全龍隊退役強投「金臂人」黃平洋2.54排名第2，也是本土投手最低數字，兄弟象隊「假日飛刀手」陳義信2.82名列史上第6、本土第2。

投球局數滿500並非易事，過去32季只有68名投手達標，其中包括13名現役球員；在這13人之中，3月將滿40歲的獅隊老將潘威倫，生涯19年累積2032局是史上最高，也是唯一投滿2000局的投手，看來沒有被超越的可能性。

中職現役投手中，潘威倫生涯防禦率3.50排名第2，數字最優是去年效力富邦悍將隊、還在尋求新合約的洋投羅力，過去9季平均防禦率3.35，想擠進史上前十傑還有一段距離。

胡金龍遭悍將冰凍超過500天，新球季轉換球隊再出發，生涯打擊王今年可能「換人做做看」，獅隊外野手陳傑憲生涯累積1972個打數、打擊率3成58，預料開季第1個月就可打破「金龍障礙」。

中職 胡金龍 潘威倫

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