日職／王柏融人氣快速竄升 野生新庄剛志出沒大王IG

「大王」王柏融上季調整回原先的打擊姿勢後，逐漸找回手感，精采表現引發台灣球迷關注，也讓他成為「2021年度搜尋排行榜快速竄升台灣運動員」，對此他昨天（22日）特地在IG發文感謝球迷的支持。巧合的是，昨晚火腿新任監督新庄剛志也正好在IG上「海巡」，還在王柏融上周的貼文留言處「出沒」。

王柏融表現漸入佳境，去年更敲出日職生涯年單季最多的9轟，在火腿陣中排名第二，僅次於近藤健介的10轟。好表現讓原本在台灣討論度就很高的他人氣更上一層樓，昨天王柏融也在IG發文分享自己成了Google的「2021年度搜尋排行榜快速竄升台灣運動員」，並感謝所有人的鼓勵，2022年再請大家多多指教。

此外，火腿新任監督「BIG BOSS」新庄剛志也到王柏融的IG「海巡」，他在大王上周準備前往日本的貼文下留言「good season，BIG BOSS！！」並附上笑臉和很「溜」的手勢。王柏融則回應「can't wait！」