快訊

學測數B解答出爐！難度略比以前數乙難 這2題鑑別度高

台17線中彰大橋5輛大小車連環撞 小客車慘遭包夾嚴重變形

日職／王柏融人氣快速竄升 野生新庄剛志出沒大王IG

聯合新聞網 / 綜合報導
「大王」王柏融已於上周飛往日本。 截圖自王柏融粉絲團
「大王」王柏融已於上周飛往日本。 截圖自王柏融粉絲團

「大王」王柏融上季調整回原先的打擊姿勢後，逐漸找回手感，精采表現引發台灣球迷關注，也讓他成為「2021年度搜尋排行榜快速竄升台灣運動員」，對此他昨天（22日）特地在IG發文感謝球迷的支持。巧合的是，昨晚火腿新任監督新庄剛志也正好在IG上「海巡」，還在王柏融上周的貼文留言處「出沒」。

王柏融表現漸入佳境，去年更敲出日職生涯年單季最多的9轟，在火腿陣中排名第二，僅次於近藤健介的10轟。好表現讓原本在台灣討論度就很高的他人氣更上一層樓，昨天王柏融也在IG發文分享自己成了Google的「2021年度搜尋排行榜快速竄升台灣運動員」，並感謝所有人的鼓勵，2022年再請大家多多指教。

此外，火腿新任監督「BIG BOSS」新庄剛志也到王柏融的IG「海巡」，他在大王上周準備前往日本的貼文下留言「good season，BIG BOSS！！」並附上笑臉和很「溜」的手勢。王柏融則回應「can't wait！」

日本 王柏融 日本火腿鬥士

延伸閱讀

日職／王柏融春訓一軍 新庄剛志想分BIG組、BOSS組

日職／王柏融赴日備戰「準備好了」 感謝台灣給養分

日職／王柏融續留火腿藏誘因 韓媒點出背後有「銅臭味」

日職／王柏融上季滿壘打點洋聯第一 日媒讚：強勢

相關新聞

日職／王柏融人氣快速竄升 野生新庄剛志出沒大王IG

「大王」王柏融上季調整回原先的打擊姿勢後，逐漸找回手感，精采表現引發台灣球迷關注，也讓他成為「2021年度搜尋排行榜快速竄升台灣運動員」，對此他昨天（22日）特地在IG發文感謝球迷的支持。巧合的是，昨晚火腿新任監督新庄剛志也正好在IG上「海巡」，還在王柏融上周的貼文留言處「出沒」。

中職／峮峮成名戰袍公益拍賣破18萬最高 林智勝排第二

中國信託慈善基金會「點燃生命之火」公益拍賣活動昨日結束，中信兄弟啦啦隊成員「峮峮」的成名戰袍拍出最高價，結標金額高達18...

中職／林智勝披龍袍機會大

「大師兄」林智勝有望加盟味全龍隊，昨天外界傳聞雙方已接近簽約，領隊任中傑表示：「希望很大，這幾天會有結果。」投手王維中也...

中職／新書這章最催淚 官大元談到小孩忍不住淚崩

身兼中華職棒投手、花店老闆身分的官大元，又多了暢銷作家的稱號，今年推出的新書「逆轉的王牌」開賣兩天就再加印，今天在分享會...

中職／助總43歲生日快樂 健檢遇院方送驚喜

中信兄弟隊今天進行第二周體檢，適逢總教練林威助的43歲生日，院方與球團也為他準備驚喜，送上生日蛋糕，讓助總彎起笑眼、笑得...

中職／兄弟2月6日開訓 菜鳥日翻玩「黃燈初上」

中信兄弟隊2月6日開訓，當天也將舉辦菜鳥日，今年主題為「黃燈初上」，新人們將化身熱門台劇中的小姐們，成為當天的重頭戲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。