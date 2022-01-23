中職／峮峮成名戰袍公益拍賣破18萬最高 林智勝排第二
中國信託慈善基金會「點燃生命之火」公益拍賣活動昨日結束，中信兄弟啦啦隊成員「峮峮」的成名戰袍拍出最高價，結標金額高達18萬2000元，第二名則是「大師兄」林智勝的實戰頭盔，也來到9萬7000元。
「點燃生命之火」特別邀請中信兄弟隊教練、球員和啦啦隊Passion Sisters以及中信特攻籃球隊球員，捐出珍藏物品義賣，所得將用來幫助幫助偏鄉孩童，從1月17日上架，到22日下午6點結標。
總計40個拍賣品項中，以峮峮的2018實戰中字簽名球衣結標金額最高，經過118次出價後，來到18萬2000元，這件球衣正是峮峮因跳陳子豪應援曲爆紅時所穿的球衣。
兄弟球員提供的物品中，最高價是林智勝的2021年實戰打擊頭盔，經39次出價，結標金額9萬7000元，林智勝去年季後成為自由契約球員，昨天傳出加盟味全龍隊的機會很大。
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