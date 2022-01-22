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中職／新書這章最催淚 官大元談到小孩忍不住淚崩

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒投手官大元新書「逆轉的王牌」，分享自己從素人變職棒球員的心路歷程，分享會上提到家人忍不住落淚。記者蘇志畬／攝影
中華職棒投手官大元新書「逆轉的王牌」，分享自己從素人變職棒球員的心路歷程，分享會上提到家人忍不住落淚。記者蘇志畬／攝影

身兼中華職棒投手、花店老闆身分的官大元，又多了暢銷作家的稱號，今年推出的新書「逆轉的王牌」開賣兩天就再加印，今天在分享會上談到書中與小孩的互動，官大元忍不住落淚。

只花了半年時間籌備就完成出書，拿到實品時官大元坦言沒有太多感觸，反而是對撰寫過程印象更深，「一直想著要如何利用文字，帶入力量、溫度、情緒，希望讓大家在閱讀的時候感覺到呼吸、心跳、血液。」

以素人身分成為職棒投手，官大元的特殊境遇成為不少球迷的榜樣，就連沒有打球的人，也會透過私訊告訴他，因為他的人生歷程而受到鼓勵，官大元說：「因為我的成績，帶給他們不同的力量，也間接讓我確定要寫這本書。」

官大元最初會動念出書，是因為跟周思齊、球隊心理師洪紫峯聊天中受到鼓舞，他也在自己的新書分享會上「爆料」，「其實學長（周思齊）年底也打算出一本書」。

這本訴說官大元個人歷程的書終於在1月出版，前2、3天曾衝上排行榜第一，開賣兩天出版社就決定第二刷，官大元也收到書迷私訊，告訴他自己在哪邊落淚、獲得什麼啟發。

官大元自己最催淚的地方，就是「家庭」章，特別在二軍時受限時間、距離，跟兒子的互動變得很少，有時辛苦回到家，只能看到小孩的睡臉，想到當時要離家的時候，小孩一句「你要離開囉？」官大元在現場分享到這段就忍不住落淚，「談到小孩我就特別有感著，那時候見面的方式只有在電視裡」。

不過變成作家這件事，還在讀小二的「元寶」可能還不太懂，當官大元跟他說：「我出書囉。」結果兒子回答：「你去買書喔？」也希望有一天要帶小孩到書店，指著自己出的書給他看。

這本書找了王建民、彭政閔、蔡其昌、恩師鍾宇政等人幫忙寫序，官大元看到前輩們的介紹，認為看到了不同角度的自己，「最感動的是喇叭（潘忠韋）寫的，可以感受到這本書帶給他的力量」。

中華職棒投手官大元新書「逆轉的王牌」，分享自己從素人變職棒球員的心路歷程。記者蘇志畬／攝影
中華職棒投手官大元新書「逆轉的王牌」，分享自己從素人變職棒球員的心路歷程。記者蘇志畬／攝影

官大元 周思齊 彭政閔

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