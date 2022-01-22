中職／助總43歲生日快樂 健檢遇院方送驚喜

中信兄弟隊今天進行第二周體檢，適逢總教練林威助的43歲生日，院方與球團也為他準備驚喜，送上生日蛋糕，讓助總彎起笑眼、笑得超可愛。

兄弟今年選在台中在地的中山醫學大學附設醫院進行年度健檢，上周為第一梯次，今天進行第二梯次，林威助、二軍投手教練王建民最受關注，吸引不少醫護人員索取簽名。

今天正好也是林威助的43歲生日，院方與球團為他準備生日驚喜，送上生日蛋糕，還為他披上印有「我壽星我許願，邁象二連霸」的黃色背帶，另一面則印有「舉頭三尺有威助」，還戴上蠟燭造型眼鏡，中山附醫總院長蔡明哲、中興分院院長林傳朝也在百忙之中前來送上祝福。

中山醫學大學安排瑰麗親善大使接待球隊，讓林威助直呼雖然不能出國，但有搭飛機的感覺，也向疫情期間辛苦的醫護人員致上最高敬意。