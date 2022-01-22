快訊

未掌握員工去西堤用餐 亞旭再吃30萬罰單

6妻妾全跑…雷洪自認「長進了」 悟出感情道理：不能這樣經營

中職／助總43歲生日快樂 健檢遇院方送驚喜

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊進行年度健檢，總教練林威助在醫院驚喜度過生日。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊進行年度健檢，總教練林威助在醫院驚喜度過生日。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天進行第二周體檢，適逢總教練林威助的43歲生日，院方與球團也為他準備驚喜，送上生日蛋糕，讓助總彎起笑眼、笑得超可愛。

兄弟今年選在台中在地的中山醫學大學附設醫院進行年度健檢，上周為第一梯次，今天進行第二梯次，林威助、二軍投手教練王建民最受關注，吸引不少醫護人員索取簽名。

今天正好也是林威助的43歲生日，院方與球團為他準備生日驚喜，送上生日蛋糕，還為他披上印有「我壽星我許願，邁象二連霸」的黃色背帶，另一面則印有「舉頭三尺有威助」，還戴上蠟燭造型眼鏡，中山附醫總院長蔡明哲、中興分院院長林傳朝也在百忙之中前來送上祝福。

中山醫學大學安排瑰麗親善大使接待球隊，讓林威助直呼雖然不能出國，但有搭飛機的感覺，也向疫情期間辛苦的醫護人員致上最高敬意。

林威助 中信兄弟

延伸閱讀

中職／兄弟教練團定案 陳江和升任首席教練

中職／提醒林威助「別造成球員反彈」 陳瑞振透露下一步

中職／衛冕軍想要FA戰力 林威助：不只一位

中職／丘昌榮對決同學葉君璋 金控大戰也和林威助鬥志

相關新聞

中職／和林智勝當隊友好開心 王維中秒被提醒還沒簽

林智勝的動向傳出進一步消息，味全龍隊證實談約已到尾聲，加盟希望很大，王維中也透露前幾天曾和林智勝私訊，「聽到他的加入，真...

中職／悍將24日開訓跑第一 兩大FA來不來受矚目

富邦悍將隊原本規畫2月4日一軍開訓，今天球團宣布將於下周一（24日）舉辦開訓儀式，搶在過年前率先開訓，屆時將公布年度口號...

中職／官大元續留兄弟機會大 提出FA有個人意義

中華職棒自由市場冷清，官大元回到中信兄弟隊的可能性大，他在今天出席個人新書「逆轉的王牌」分享會時表示，對於結果不會太在意...

中職／助總43歲生日快樂 健檢遇院方送驚喜

中信兄弟隊今天進行第二周體檢，適逢總教練林威助的43歲生日，院方與球團也為他準備驚喜，送上生日蛋糕，讓助總彎起笑眼、笑得...

中職／怕擠不進輪值 王維中回報備戰進度「像是全新的人」

味全龍隊「龍王」王維中將在下周一投入味全龍隊春訓，對於目前身體狀況，他形容「像是一個全新的人」，目前自我備戰都在進度上。

中職／王維中資助15位兒童 還推坑隊友集人品換球運

自己長達14年受到張阿姨的照顧，王維中如今擴大這份愛心，資助15位國內兒童，還邀請其他球員一起加入，他的推坑方式很另類，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。