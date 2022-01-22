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中職／兄弟2月6日開訓 菜鳥日翻玩「黃燈初上」
中信兄弟隊2月6日開訓，當天也將舉辦菜鳥日，今年主題為「黃燈初上」，新人們將化身熱門台劇中的小姐們，成為當天的重頭戲。
兄弟去年奪冠，將是11年來首度以衛冕軍之姿邁入新賽季，備戰二連霸之路，年初年輕選手已歸隊展開重訓營，正式開訓日則訂於2月6日在屏東中國信託公益園區。
球團表示，將在日後視疫情決定是否開放球迷進場，若決定開放將另行公告，但不論開放與否，Twitch中信兄弟官方頻道都會直播。
台劇「華燈初上」正夯，今年菜鳥日也跟上熱潮，翻玩「黃燈初上」，新人們將化身小姐們，帶給球迷滿滿的戀愛感。
中職新賽季將於4月2日開打，富邦悍將隊1月24日在新莊開訓跑第一，樂天桃猿隊將於2月5日開訓，兄弟6日，味全龍隊、統一獅隊則於7日全體開訓。
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