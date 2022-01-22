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中職／官大元續留兄弟機會大 提出FA有個人意義

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中職投手官大元出席新書「逆轉的王牌」分享會。記者蘇志畬／攝影
中職投手官大元出席新書「逆轉的王牌」分享會。記者蘇志畬／攝影

中華職棒自由市場冷清，官大元回到中信兄弟隊的可能性大，他在今天出席個人新書「逆轉的王牌」分享會時表示，對於結果不會太在意，「有提出的資格，對自己來說就已經很有價值、有意義」。

去年季後行使自由球員權利（FA）的有陳禹勳、陳韻文、林益全以及官大元，四人都以回到老東家的可能性較高，官大元的經紀公司今天表示，上周已與中信球團談過，對於方向已有共識，希望年前搞定，續留機會大。

官大元從2011年踏上一軍，打了11年才累積滿9年年資，符合申請自由球員資格，不過今年整體市場競逐自由球員的熱度不如預期。

對於市場狀況，官大元沒有太多想法，提出後就是順其自然，「不是我能夠掌控的，提出之後就是交給個球團去評估，經紀公司幫忙打理。」

「對我來說，是人生不同階段有不同的意義。」官大元說：「過去有段時間在二軍，近年新人輩出情況下，能夠累積到這個年資不容易。」

提出自由球員後，官大元備戰新球季的進度仍在持續，兩周前已經開始丟球，他說：「我還是要準備球季，不會因此改變行程。」

官大元 自由球員 林益全 中信兄弟

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