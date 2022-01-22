中職／悍將24日開訓跑第一 兩大FA來不來受矚目

富邦悍將隊原本規畫2月4日一軍開訓，今天球團宣布將於下周一（24日）舉辦開訓儀式，搶在過年前率先開訓，屆時將公布年度口號，兩位自由球員陳鴻文、林益全是否現身更是矚目焦點。

悍將隊已在3日展開重訓營，每周從周一練到周五，打底選手體能與技術，主要「客群」設定28歲以下的年輕選手，已有多位老將主動提前報到。

丘昌榮接手悍將隊總教練時，曾提及春訓規畫於2月4日一軍在新莊、5日二軍在嘉義開訓，悍將隊今天發布採訪邀請，宣布24日將舉辦開訓儀式，屆時全體球員就要報到，2月4日不會再安排其他活動。

悍將隊冬季歷經教練團改組、擬定60人名單、洋將布局，將帥兵陣容已大致底定，目前的最大疑問僅剩兩位行使自由球員的林益全、陳鴻文，在其他球隊都表態不網羅他隊FA情況下，談約形式被動，距離開訓只剩兩天，能否在開訓前談妥合約備受矚目。

按照各隊原本規畫，樂天桃猿隊將於2月5日，中信兄弟隊6日、味全龍隊、統一獅隊7日全體開訓。