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中職／怕擠不進輪值 王維稱回報備戰進度「像是全新的人」

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
王維中。記者陳宛晶／攝影
王維中。記者陳宛晶／攝影

味全龍隊「龍王」王維中將在下周一投入味全龍隊春訓，對於目前身體狀況，他形容「像是一個全新的人」，目前自我備戰都在進度上。

王維中在中職的第一年，投22場（17場先發）、100.1局，繳出3勝8敗、防禦率2.78，季中曾因傷下二軍，季末也提前「關機」，「體力條」仍是外界對他的最大疑問。

王維中透露備戰進度，「大致上都照進度在準備，因為今年比較晚開打，還有兩個月時間，除了還沒牛棚外，其他都在進度上。」他笑說，目前身體狀況都有保持，去年受傷的部分也好了很多，「像是一個全新的人」。

王維中。記者陳宛晶／攝影
王維中。記者陳宛晶／攝影

王維中這段時間未隨隊，而是與哥哥王躍霖一起在台中自主訓練，由前龍隊客座投手教練張立帆操盤，「他有在做一些動作分析、球質分析，主要是希望加強自己，不會安於現狀。」去年因傷打打停停，他也有覺得不甘心，「每年都想要健康打完，每年都告訴自己不要受傷，但很多東西都滿難避免。」

今年各隊紛紛請洋砲，除了自家龍隊的雙洋砲外，還有富邦悍將隊的霸帝士、中信兄弟隊的福來喜，統一獅隊的羅薩，對各隊投手都是新的考驗。

王維中說：「洋砲的力量、身體協調性一定都比較好，可能是台灣少數選手才有的。」但他看競爭不只來自洋砲，還有隊內投手群的良性競爭，「（本土）先發投手就3個，怕擠不進去，一直都在跟所有年輕球員良性競爭，不會說因為自己資歷，就覺得自己比較有機會。」

王維中 味全龍 牛棚

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