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中職／王維中資助15位兒童 還推坑隊友集人品換球運

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
王維中擴大愛心，資助15位國內兒童。記者陳宛晶／攝影
王維中擴大愛心，資助15位國內兒童。記者陳宛晶／攝影

自己長達14年受到張阿姨的照顧，王維中如今擴大這份愛心，資助15位國內兒童，還邀請其他球員一起加入，他的推坑方式很另類，「我都跟他們說，現在你們有能力，用這點幫忙換來一點球場上的運氣也不錯。」他的哥哥王躍霖也響應，投入資助行列。

王維中6歲時成為台灣世界展望會資助童，獲資助人張阿姨資助14年，去年兩人終於見到面，王維中當時也在活動上邀請張阿姨來看他打球，並允諾只要想來，隨時都可以跟他說一聲，承諾兌現了沒？王維中今天揭曉答案。

「一直都沒有機會，自己受傷時間也太久，想讓她看到我比較重要的一場。」王維中覺得可惜，「時間好像都沒有對到，希望可以在今年實現。」

與張阿姨的一段緣份，也讓王維中有啟發，他透露：「覺得現在自己有這個能力，自己人也在台灣，一直都有這個想法，但第一步不知道怎麼去做，去年看到張阿姨後就和經紀人說，我也想這麼做。」

他投入資助15位小朋友，現在也會定期收到他們的來信，讓他感觸良多。他回想自己小時候寫給張阿姨的信件，「我自己當時在寫的內容沒有忘記太多，但去年見到張阿姨，她有把信帶來，我有稍微看一下內容，不管是筆跡、內容，自己也覺得滿可愛的，完全不是我現在會講的話。」

張阿姨留著他過去14年的信件，如今他也決定留下15位資助童的來信，「希望他們15個以後都可以很有能力。」他笑說：「希望可以和我一樣，在自己的領域做到最傑出、最出色。」

王維中 王躍霖

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