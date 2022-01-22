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中職／和林智勝當隊友好開心 王維中秒被提醒還沒簽
林智勝的動向傳出進一步消息，味全龍隊證實談約已到尾聲，加盟希望很大，王維中也透露前幾天曾和林智勝私訊，「聽到他的加入，真的打從心底為他開心。」隨即被經紀人提醒，合約還未完全定案。
林智勝自請放在60人名單之外，在多隊紛紛表達無意網羅之下，動向也即將有結果，目前以龍隊的動作最積極，領隊任中傑今天也證實加盟機會很大，希望在近日內有結果。
王維中也期待林智勝的加入，他透露，「前天就有跟他私訊過，聽到他的加入，真的打從心底為他開心，自己也很開心。」
王維中表示，「和智勝一起打球，我感覺是很快樂的事，以前從來沒有同隊過，其實滿期待可以跟他同隊，希望今年球季可以多和他相處，應該可以聊滿多的。」
隨即被提醒還沒簽約完成，王維中也慌了，笑說：「還沒確定喔？不要這樣套我話啦！」他強調，是真的很希望林智勝可以加入，「我從小看他打球長大。」
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