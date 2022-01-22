中職／樂天女孩練習生25人入圍 包括前偶像團體成員

2022樂天桃猿專屬啦啦隊Rakuten Girls啟動海選，這回徵選的是「Trainee 練習生」，從300多位報名者中已選出25位入圍者，其中包括前AKB 48 TPE成員，預計2月10日揭曉正選名單，徵選花絮將在2月2日於樂天女孩頻道播出。

樂天桃猿隊今天公布練習生入圍名單，其中23位是透過練習生海選入圍，另外也邀請2021年正式海選遺珠胡佳琳以及前AKB 48 TPE成員陳詩媛擔任練習生。經過訓練合格後，「練習生」將成為樂天桃猿專屬啦啦隊一員。

樂天女孩練習生將接受各式培訓，包括「藝能界名師肢體表演課」、球團實戰安排「商演經驗課」、「運動心理強化課」、「總監舞蹈營」以及「Rakuten Girls終極試煉課」，完成課程及終極試煉。

25位樂天女孩「Trainee練習生」須安排時間參加課程，配合參加球團活動，培訓過程中決定每人培訓期長短，半年為限，一切目標為成為正式樂天女孩進軍2022年起之桃猿主場表演。

樂天女孩練習生Trainee 25位入圍者名單如下：李芷霖、張雅涵、范姜詠瑄、詹伊婷、陳彥如、陳婉卉、謝琇婷、胡歆柔、溫芯瑀、李依靜、黃冠綺、劉佳蒨、李佳樺、曾子涵、林立明、許家瑜、楊子瑄、李若婕、劉乙臻、陳墨玄、邱梓珺、曾品綺、顧庭瑜、胡佳琳、陳詩媛。