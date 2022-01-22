快訊

員工染疫竟不甩桃市府停工令持續運作 亞旭電腦挨罰了

高雄今再暴增14例共累計27例！今確診者足跡曝光

中職／樂天女孩練習生25人入圍 包括前偶像團體成員

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
2022樂天桃猿專屬啦啦隊Rakuten Girls徵選「Trainee 練習生」，從300多位報名者中選出25位入圍者。圖／樂天桃猿隊提供
2022樂天桃猿專屬啦啦隊Rakuten Girls徵選「Trainee 練習生」，從300多位報名者中選出25位入圍者。圖／樂天桃猿隊提供

2022樂天桃猿專屬啦啦隊Rakuten Girls啟動海選，這回徵選的是「Trainee 練習生」，從300多位報名者中已選出25位入圍者，其中包括前AKB 48 TPE成員，預計2月10日揭曉正選名單，徵選花絮將在2月2日於樂天女孩頻道播出。

樂天桃猿隊今天公布練習生入圍名單，其中23位是透過練習生海選入圍，另外也邀請2021年正式海選遺珠胡佳琳以及前AKB 48 TPE成員陳詩媛擔任練習生。經過訓練合格後，「練習生」將成為樂天桃猿專屬啦啦隊一員。

樂天女孩練習生將接受各式培訓，包括「藝能界名師肢體表演課」、球團實戰安排「商演經驗課」、「運動心理強化課」、「總監舞蹈營」以及「Rakuten Girls終極試煉課」，完成課程及終極試煉。

25位樂天女孩「Trainee練習生」須安排時間參加課程，配合參加球團活動，培訓過程中決定每人培訓期長短，半年為限，一切目標為成為正式樂天女孩進軍2022年起之桃猿主場表演。

樂天女孩練習生Trainee 25位入圍者名單如下：李芷霖、張雅涵、范姜詠瑄、詹伊婷、陳彥如、陳婉卉、謝琇婷、胡歆柔、溫芯瑀、李依靜、黃冠綺、劉佳蒨、李佳樺、曾子涵、林立明、許家瑜、楊子瑄、李若婕、劉乙臻、陳墨玄、邱梓珺、曾品綺、顧庭瑜、胡佳琳、陳詩媛。

樂天女孩 樂天桃猿 啦啦隊

延伸閱讀

中職／林智勝加盟味全龍？領隊：希望很大、近日有結果

中職／獅隊公布教練團名單 二老是否兼任教練尚未定案

中職／中信兄弟棒球隊值多少錢？ 中信金重訊揭密

中職／8年前迂迴入主 中信集團終成兄弟實質兼名義老闆

相關新聞

中職／林智勝加盟味全龍？領隊：希望很大、近日有結果

「大師兄」林智勝有望加盟味全龍隊，針對外界傳聞雙方簽約，領隊任中傑表示：「希望很大。」

中職／獅隊公布教練團名單 二老是否兼任教練尚未定案

統一獅隊今天公布教練團異動，確認一色優回歸獅營，擔任一、二軍綜合指導教練，潘威倫、高國慶是否兼任教練則尚在溝通中。

日職／新庄剛志對球員下禁令 不准用「客人」稱呼球迷

新官上任的新庄剛志大動作整頓火腿隊，連球衣都換上新的款式。而在球衣發佈會，也發生一則趣事，向來語出驚人的新庄當眾糾正球員不能以「客人」一詞來稱呼尊貴的球迷，並在鏡頭前提醒所有火腿選手只能使用「球迷」來

棒球／曾來台開球的日本棒球美少女 IG秀102公里速球！

日本新世代棒球美少女坪井美沙音，雖然身材嬌小，但從小就跟哥哥一起練習棒球，在耳濡目染下紮穩一身棒球基本功，輕鬆就能飆出將近100公里的球速。近日她在IG曬出狂飆102公里速球的影片，引起大批粉絲前來朝

中職／樂天女孩練習生25人入圍 包括前偶像團體成員

2022樂天桃猿專屬啦啦隊Rakuten Girls啟動海選，這回徵選的是「Trainee 練習生」，從300多位報名者...

棒球／台灣康寧認養台南善化少棒隊5年 今宣示至少再5年

台灣康寧顯示玻璃公司認養台南市善化國小棒球隊5年；今天在善化國小棒球場舉辦「善化國小棒球隊夢想啟航」認養儀式，繼續認養至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。