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棒球／曾來台開球的日本棒球美少女 IG秀102公里速球！

聯合新聞網 / 綜合報導
坪井美沙音ig曬102公里速球。 截自坪井美沙音ig。
坪井美沙音ig曬102公里速球。 截自坪井美沙音ig。

日本新世代棒球美少女坪井美沙音，雖然身材嬌小，但從小就跟哥哥一起練習棒球，在耳濡目染下紮穩一身棒球基本功，輕鬆就能飆出將近100公里的球速。近日她在IG曬出狂飆102公里速球的影片，引起大批粉絲前來朝聖。

坪井美沙音昨日釋出參訪王貞治棒球紀念館的影片，畫面中能看到她雀躍不已，體驗多項棒球智能設施，其中最吸睛的一幕莫過於她飆出102公里的速球，漂亮的投球姿勢也大獲網友好評。

坪井美沙音貼文中寫下，「投、打、跑樣樣來，因為太有趣了，回家的時候我才發現汗流浹背…哈哈」，並邀請粉絲們一起同樂，體驗棒球所帶來的樂趣。

坪井美沙音過去曾前往美國大聯盟春訓，向大咖球員「巨怪」強森（Randy Johnson）請益棒球技術，也受過菊池雄星、 青木宣親等球員的指導。而令台灣球迷津津樂道的則是，坪井美沙音特別跨海來台，兩度為Lamigo球團開球，雖然第二次開球不小心失手只投出「59公里」球速，但她親切不做作的模樣，也早已收穫一大票台灣粉絲的心。

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