棒球／台灣康寧認養台南善化少棒隊5年 今宣示至少再5年

台灣康寧顯示玻璃公司認養台南市善化國小棒球隊5年；今天在善化國小棒球場舉辦「善化國小棒球隊夢想啟航」認養儀式，繼續認養至少5年，挹注至少百萬經費，改善球員訓練環境，幫助素有優良傳統的善化少棒再出發。

台灣康寧在南科設廠20年廠，2017年得知善化國小棒球隊在經營與球員召募面臨挑戰，亟需協助，與學校討論後決定長期認養的方式改善、重新出發。

儀式邀請台灣康寧總經理何宜修、南科管理局副局長鄭秀絨、市議員林志展、李偉智、陳碧玉及善化區長方澤心及各里里長、善化國小家長會長陳舜生見證。

何宜修說，希望員工家庭能與社區共榮共好；康寧在美國是百年企業、在南科也20多年，願意付出更多。方澤心感謝康寧，也希望更多企業能夠挹注經費。

校長黃莉雯表示，何宜修上任後認為過去5年認養確有助棒球隊發展培育人才，決定繼續投入經費，期能拋磚引玉，帶動更多的企業投入支持學校特色團隊的發展。

黃莉雯感謝台灣康寧在球隊面臨困境時伸出援手，挹注寶貴資源，5年來招生漸有起色，球員居住環境改善，學校有額外經費外聘鐘點教練加強選手個別訓練，加強選手參賽及移地訓練，希望獎勵制度吸引更多熱愛棒球的小朋友加入球隊，再創佳績。

鄭秀絨說，康寧是百年歷史企業、期望繼續支持百年歷史的善化國小，善化少棒隊50年來培育了陳金鋒、詹子賢、林智勝等很多知名球星，兩次世界少棒冠軍，是有歷史有榮耀的少棒隊，康寧投入更多經費後能夠培育更好的棒球人才，感謝台灣康寧付出。