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中職／獅隊公布教練團名單 二老是否兼任教練尚未定案
統一獅隊今天公布教練團異動，確認一色優回歸獅營，擔任一、二軍綜合指導教練，潘威倫、高國慶是否兼任教練則尚在溝通中。
獅隊教練團進行微調，一軍打擊教練劉育辰轉任二軍總教練，而原二軍總教練高建三轉任獅隊球探一職。去年卸下球員身份賴泊凱擔任二軍投手助理教練，而資深選手潘武雄今年將擔任一軍打擊助理教練兼任選手。
外籍教練的部分，投手教練納瓦洛（Jamie Navarro）及打擊教練卡麥隆（Carmelo Martinez Salgado）本季都會回歸，持續效力獅隊。
獅隊的教練團重大補強，來自於2003到18年效力獅隊的體能教練一色優，今年獲得獅隊邀請擔任球隊一、二軍綜合指導教練，合約在今天完成最終細節，確認回到球隊協助選手各項指導及調整。
獅隊自10日起展開第一階段春訓，維持到28日，2月7日起全員到齊進入第二階段春訓調整，球隊也規畫於2月20日於南紡購物中心舉辦開訓典禮。
2022年統一獅教練團人員名單如下
一軍總教練：林岳平
一軍首席教練：高志綱
一軍投手教練：納瓦洛（Jamie Navarro）
一軍打擊教練：卡麥隆（Carmelo Martinez Salgado）
一軍打擊教練兼選手：潘武雄
一軍牛棚教練：羅錦龍
一軍內野守備教練：周廣勝
一軍外野暨跑壘教練：郭俊佑
一軍捕手教練：陳俊輝
一軍體能教練：凃壯勳
二軍總教練：劉育辰
二軍綜合教練兼打擊教練：陳連宏
二軍投手教練：鄭博壬
二軍投手助理教練：賴泊凱
二軍捕手教練：林偉
二軍內野守備教練：莊景賀
二軍外野守備教練：朱元勤
二軍體能教練：高政華
一、二軍綜合指導教練：一色優
助理教練：莊駿凱
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