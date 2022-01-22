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中職／獅隊公布教練團名單 二老是否兼任教練尚未定案

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
回鍋獅隊的一色優今年將擔任球隊一、二軍綜合指導教練。 圖／統一獅隊提供
回鍋獅隊的一色優今年將擔任球隊一、二軍綜合指導教練。 圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天公布教練團異動，確認一色優回歸獅營，擔任一、二軍綜合指導教練，潘威倫、高國慶是否兼任教練則尚在溝通中。

獅隊教練團進行微調，一軍打擊教練劉育辰轉任二軍總教練，而原二軍總教練高建三轉任獅隊球探一職。去年卸下球員身份賴泊凱擔任二軍投手助理教練，而資深選手潘武雄今年將擔任一軍打擊助理教練兼任選手。

潘威倫是否兼任教練還在溝通中。 聯合報系資料照片
潘威倫是否兼任教練還在溝通中。 聯合報系資料照片

外籍教練的部分，投手教練納瓦洛（Jamie Navarro）及打擊教練卡麥隆（Carmelo Martinez Salgado）本季都會回歸，持續效力獅隊。

獅隊的教練團重大補強，來自於2003到18年效力獅隊的體能教練一色優，今年獲得獅隊邀請擔任球隊一、二軍綜合指導教練，合約在今天完成最終細節，確認回到球隊協助選手各項指導及調整。

獅隊自10日起展開第一階段春訓，維持到28日，2月7日起全員到齊進入第二階段春訓調整，球隊也規畫於2月20日於南紡購物中心舉辦開訓典禮。

2022年統一獅教練團人員名單如下

一軍總教練：林岳平

一軍首席教練：高志綱

一軍投手教練：納瓦洛（Jamie Navarro）

一軍打擊教練：卡麥隆（Carmelo Martinez Salgado）

一軍打擊教練兼選手：潘武雄

一軍牛棚教練：羅錦龍

一軍內野守備教練：周廣勝

一軍外野暨跑壘教練：郭俊佑

一軍捕手教練：陳俊輝

一軍體能教練：凃壯勳

二軍總教練：劉育辰

二軍綜合教練兼打擊教練：陳連宏

二軍投手教練：鄭博壬

二軍投手助理教練：賴泊凱

二軍捕手教練：林偉

二軍內野守備教練：莊景賀

二軍外野守備教練：朱元勤

二軍體能教練：高政華

一、二軍綜合指導教練：一色優

助理教練：莊駿凱

統一獅 潘武雄 劉育辰

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