中職／獅隊公布教練團名單 二老是否兼任教練尚未定案

統一獅隊今天公布教練團異動，確認一色優回歸獅營，擔任一、二軍綜合指導教練，潘威倫、高國慶是否兼任教練則尚在溝通中。

獅隊教練團進行微調，一軍打擊教練劉育辰轉任二軍總教練，而原二軍總教練高建三轉任獅隊球探一職。去年卸下球員身份賴泊凱擔任二軍投手助理教練，而資深選手潘武雄今年將擔任一軍打擊助理教練兼任選手。

潘威倫是否兼任教練還在溝通中。 聯合報系資料照片

外籍教練的部分，投手教練納瓦洛（Jamie Navarro）及打擊教練卡麥隆（Carmelo Martinez Salgado）本季都會回歸，持續效力獅隊。

獅隊的教練團重大補強，來自於2003到18年效力獅隊的體能教練一色優，今年獲得獅隊邀請擔任球隊一、二軍綜合指導教練，合約在今天完成最終細節，確認回到球隊協助選手各項指導及調整。

獅隊自10日起展開第一階段春訓，維持到28日，2月7日起全員到齊進入第二階段春訓調整，球隊也規畫於2月20日於南紡購物中心舉辦開訓典禮。

2022年統一獅教練團人員名單如下