日職／新庄剛志對球員下禁令 不准用「客人」稱呼球迷

新官上任的新庄剛志大動作整頓火腿隊，連球衣都換上新的款式。而在球衣發佈會，也發生一則趣事，向來語出驚人的新庄當眾糾正球員不能以「客人」一詞來稱呼尊貴的球迷，並在鏡頭前提醒所有火腿選手只能使用「球迷」來稱呼。

相隔11年火腿隊將球衣改造成象徵藍天白雲的配色，並在胸口繡上「FIGHTERS」的字樣，盼為球隊帶來新氣象。雖然最終成品球迷不是很買單，認為和西武隊、南韓國家隊的球衣太過相似，甚至被吐槽像牛奶包裝的圖案，但前衛的設計也成功掀起話題。

有趣的是，當記者在新球衣記者會上問到上澤直之，對於火腿隊新口號「球迷是寶藏」有甚麼看法時，他表示，「疫情狀況下，客人…」，話才說到一半就立馬被監督新庄打斷，並糾正上澤直之不是「客人」而是要講「球迷」。

新庄剛志接著解釋，「付錢來球場看球的人是客人，而付了錢但是來看球員打球的人才是球迷，兩者有大有不同。」最後新庄也不忘提醒所有火腿選手，不要再用客人一詞，「請大家記得是球迷，下次採訪不要在說錯了喔！」