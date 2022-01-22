UBL／台北連日雨勢 四強賽延期至24日開打
110學年度大專棒球聯賽四強賽原訂今日在三重棒球場開打，但因台北連日雨勢，賽事確定延期，連同冠軍賽一起改至1月24、25日舉行。
關於原訂22日、23日的四強、冠軍賽，大專體總表示，因天氣因素影響，並參考天氣預報，考量參賽職隊員之安全，經委員討論後，調整比賽日期1月24日（一）、1月25日（二）於原場地辦理。
今年大專棒聯經歷15場預賽、7場複賽產生出最後四強，四強賽由文化大學對決國立體大、輔仁大學對上、台東大學，決定隔天冠軍戰門票落在哪兩隊手中。
文化大學上屆跌出4強，今年捲土重來，打出預賽12勝3敗、複賽6勝1敗的戰績，名列第一種子，朝隊史第12冠邁進，國立體大連續3年挺入4強，過去2年闖進冠軍戰都以亞軍作收，前一次奪冠已是103學年度。
輔仁大學相隔7年重返4強，今年預賽排名第1，複賽戰績也僅次文化，挑戰隊史第2冠；台東大學連兩年進4強，上學年度奪下季軍創隊史最佳。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言