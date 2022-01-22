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UBL／台北連日雨勢 四強賽延期至24日開打

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
110學年度大專棒球聯賽決賽原訂周末開打，但因雨勢延期，文化大學為四強隊伍之一。圖／大專體總提供
110學年度大專棒球聯賽決賽原訂周末開打，但因雨勢延期，文化大學為四強隊伍之一。圖／大專體總提供

110學年度大專棒球聯賽四強賽原訂今日在三重棒球場開打，但因台北連日雨勢，賽事確定延期，連同冠軍賽一起改至1月24、25日舉行。

關於原訂22日、23日的四強、冠軍賽，大專體總表示，因天氣因素影響，並參考天氣預報，考量參賽職隊員之安全，經委員討論後，調整比賽日期1月24日（一）、1月25日（二）於原場地辦理。

今年大專棒聯經歷15場預賽、7場複賽產生出最後四強，四強賽由文化大學對決國立體大、輔仁大學對上、台東大學，決定隔天冠軍戰門票落在哪兩隊手中。

文化大學上屆跌出4強，今年捲土重來，打出預賽12勝3敗、複賽6勝1敗的戰績，名列第一種子，朝隊史第12冠邁進，國立體大連續3年挺入4強，過去2年闖進冠軍戰都以亞軍作收，前一次奪冠已是103學年度。

輔仁大學相隔7年重返4強，今年預賽排名第1，複賽戰績也僅次文化，挑戰隊史第2冠；台東大學連兩年進4強，上學年度奪下季軍創隊史最佳。

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