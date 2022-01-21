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中職／8年前迂迴入主 中信集團終成兄弟實質兼名義老闆
兄弟象隊2013年求售，由中國信託銀行透過華翼育樂有限公司迂迴接手，而中信取得華翼旗下的兄弟棒球隊10年冠名權，今天中信集團在董事會通過議案，兄弟育樂公司出售球隊，中信兄弟隊未來直接納入中信金控集團管理。
中信當年入主兄弟，為了規避金控法而有變通作法，名義上由旗下的華翼接手球隊，中信僅是以4億取得10年獨家冠名權，表面上球隊為華翼所持有，實際經營者其實就是中信。
中信金控今天發布聲明稿，「中國信託冠名贊助8年來，與中信兄弟棒球隊互動密切，為更緊密連結雙方資源做更有效率的管理，評估以中國信託育樂公司（簡稱「中信育樂公司」）受讓兄弟育樂公司營業之方式，將中信兄弟棒球隊納入中信金控集團管理，兄弟育樂公司也表達出售意願，故促成這次交易。中信金控、中信銀行及中信育樂公司今（21）日召開董事會，審議通過相關議案。」
中信表示，「中信兄弟棒球隊加入集團後，將更徹底落實中國信託企業文化，持續攜手推動台灣棒運發展。」
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