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日職／火腿隊新球衣遭批 日網友：像明治牛奶

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
火腿隊新球衣 火腿隊官方推特
火腿隊新球衣 火腿隊官方推特

日本職棒火腿隊今天公布藍白配色的新款球衣，不料引起球迷大幅批評，認為與西武隊、南韓國家隊球衣相似度高，甚至有球迷聯想到牛奶利樂包包裝，就連監督新庄剛志都說：「不是我想像的樣子。」

火腿隊相隔11年球衣、隊徽大改款，新版的球衣延續不對稱設計，以白色搭配藍色，象徵北海道清澄的天空與海洋，以及覆蓋在大地的白雪，金色與黑色鑲邊則象徵強韌的精神。

新任監督新庄剛志身穿1號新版主場球衣，與穿著客場球衣的投手上澤直之一起擔任模特兒，新庄表示：「老實說，跟我想像中的球衣不太一樣，不過球隊只要變強，穿著這個球衣的氛圍也會大大不同，要讓它變得更酷，我會朝這個方向去努力。」

不過，新設計球迷並不埋單，有人認為很像西武隊的復古球衣，也有人貼出南韓國家隊球衣，指出藍白配色與英文字放胸口的設計太雷同，還有球迷貼出明治牛乳的外包裝圖片，直言「讓人想到好喝的牛奶」。

新庄剛志 西武 火腿

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