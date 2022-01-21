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日職／陳偉殷不在一軍春訓名單 搶先返日展現企圖心

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
阪神虎隊陳偉殷春訓將從二軍出發。 截圖自陳偉殷官方粉絲團
阪神虎隊陳偉殷春訓將從二軍出發。 截圖自陳偉殷官方粉絲團

日本職棒阪神虎隊今天公布春訓一軍名單共有36人，台灣左投陳偉殷如預告的從二軍出發，作為球隊第一個抵達日本的洋投，他也有自覺：「趕快來讓教練團掌握自己的狀況。」

陳偉殷去年球季因為左肩傷勢導致出賽不多，回到美國期間持續復健、訓練，大概只用6分力投球，1月8日抵達日本，19日解除隔離，已經在嗚尾濱球場自主訓練進入第3天，不過阪神監督日前評估，陳偉殷要完整復原還需一些時間。

今天阪神隊公布的36名一軍春訓名單中，有還未隔離出關的洋投甘凱爾（Joe Gunkel），陳偉殷則按照預期的春訓先從二軍出發，陳偉殷表示，自己會成為第一個回到日本的洋將，原因是「希望讓教練團還有訓練員早點掌握自己的狀況」。

而聽聞前隊友立浪和義成為前東家中日龍監督，陳偉殷也表示，很為他感到開心，也期待今年球季自己能夠復活，能夠在場上與老朋友碰面。

陳偉殷在2004年加盟中日龍隊，與立浪和義球員生涯在2004到09年重疊，殷仔表示，無論場上、場下，立浪和義都帶給自己很大幫助，也曾提點他面對左打時，要把二縫線及變速球投到內角的攻略。

如今陳偉殷回到日職，去年與阪神隊簽下2年合約，又碰到立浪和義執掌中日兵符，讓陳偉殷想起過去中日、巨人、阪神3強鼎立的年代，「很期待跟他對戰」。

陳偉殷 阪神虎 中日龍

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