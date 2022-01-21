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中職／吳丞哲、江國謙通過測試 獅向2前猿投正式提出合約
赴統一獅隊測試的投手吳丞哲、江國謙，確定通過考驗，將可延續選手生涯，獅隊接下來將向兩人提出合約，順利議約完成後，就能正式披上獅隊戰袍。
吳丞哲、江國謙去年球季結束後都被樂天桃猿隊放在60人名單之外，兩人獲得獅隊邀請，隨隊參與春訓測試，本周進行兩次牛棚後，獲得教練團認可。
領隊蘇泰安證實：「剛剛教練團已經正式和球團告知，兩位投手都通過測試，接下來就會和經紀人進行後續議約，順利的話，看這兩天能不能把合約完成。」
獅隊本季折損提出任意引退的陳育軒，為了補足二軍人手，找來兩人測試，吳丞哲過去在一軍累積出賽4季，2018年曾單季出賽66場，為猿隊主力牛棚，但近兩季狀況下滑，2020年在一軍出賽3場，去年更是0出賽紀錄；江國謙則是在一軍出賽3季，累積防禦率高達13.35，但去年在二軍成績不俗。
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