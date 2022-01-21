聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／告別日本球隊 洋砲奈許宣告加入味全龍
味全龍隊新洋砲奈許（Telvin Nash）昨天正式離開日本棒球挑戰聯盟，他在退隊宣言中感謝神奈川隊的照顧，要準備接受中華職棒這個新挑戰。
33歲的奈許2019年在大西洋聯盟單季敲出41轟，拿下全壘打王頭銜，2020年轉戰日本棒球挑戰聯盟，近兩年出賽90場、敲出26轟，277打數敲出92支安打，打擊率3成32。
奈許透過神奈川隊發表退團宣言，他感謝在神奈川隊效力這段時間，所有球迷的鼓勵以及隊友的幫助，「我現在要前往台灣加入味全龍隊，迎接新挑戰，在神奈川隊打球的時光十分愉快，我也絕對不會忘記各位。」
味全龍今年球季可註冊五名洋將，名單確定為三投二野，投手布里悍、鋼龍與伍鐸都是老面孔，打者則是奈許以及前火腿隊洋將羅德里奎茲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言