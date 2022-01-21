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日職／王彥程生涯首度春訓一軍 宋家豪第2階段加入

中央社 / 台北21日電
王彥程。 資料照(擷圖自推特)
王彥程。 資料照(擷圖自推特)

日本媒體今天報導，日職東北樂天金鷲隊昨天召開教練團會議，並決定了春訓一、二軍名單，台灣育成左投王彥程日職生涯首度被分配到春訓一軍，宋家豪則是從第2階段加入一軍。

日職各隊春訓即將於2月1日開始進行，日本火腿隊昨天公布王柏融被分配到一軍，阪神虎隊則是公布陳偉殷因傷先從二軍出發。日本媒體今天也報導樂天金鷲隊的一、二軍名單，台灣投手宋家豪、王彥程都被分配到春訓一軍名單。

尤其身為育成選手的左投王彥程，是生涯首度被分配到春訓一軍，年僅20歲的王彥程在2019年以育成合約加入樂天，去年在二軍出賽21場含7場先發、投50.2局，被敲48支安打含3發全壘打，43次奪三振，拿下2勝3敗、防禦率3.38，狀況比前一年進步許多；今年要力拚轉支配下，春訓就是好的開始。

已經是樂天陣中主力牛棚投手的宋家豪，春訓也是從一軍出發，不過因宋家豪昨天才抵達日本開始進行隔離程序，日媒報導指出，宋家豪將從春訓第2階段才會加入球隊訓練。

樂天分配到春訓一軍的投手還有松井裕樹、岸孝之、則本昂大、田中將大、安樂智大等人，樂天總教練石井一久表示，「今年競爭將非常激烈，希望年輕選手、中生代、老將都有辦法擔任主力。」

樂天金鷲 宋家豪 王彥程

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