快訊

跨了高雄好幾個區...高雄染疫人數暴增10例足跡曝光

疫苗護照上路 健康存摺今起提供數位健康證明

日職／避免投資失敗悲劇重演 巨人破例派人赴美協訓洋將

聯合新聞網 / 綜合報導
讀賣巨人本季新洋砲波蘭柯(Gregory Polanco)，將先在美國與其他新洋將集訓。 美聯社
讀賣巨人本季新洋砲波蘭柯(Gregory Polanco)，將先在美國與其他新洋將集訓。 美聯社

日職春訓即將於2月開跑，但因全世界疫情嚴峻，也使各隊洋將入境受限制，無法如期跟著球隊一起春訓。身為豪門球隊的讀賣巨人則想到解套方法，打算派人前往美國，整合新洋將幫助訓練，並隨時掌握他們的狀況。

根據日媒《體育報知》指出，因目前疫情升溫，日本祭出鎖國政策，規定外國人在2月底前都不得入境。使得各隊新洋將無法趕在2月春訓前順利抵達日本，其中巨人隊在經歷上季外援譚姆斯（Eric Thames）前車之鑑後，打算破例派人前去美國，幫忙整合新洋將，包括累積96轟以及98盜的重炮手波蘭柯(Gregory Polanco)、兩屆美國獨立聯盟MVP沃克（Adam Walker）、強投安卓斯（Matt Andriese）等，都預計在美國進行2周緊密的訓練。

由於巨人去年曾發生過因疫情延後入境的外援譚姆斯（Eric Thames），開季後面臨水土不服，直到四月底才首度亮相，但卻遭逢阿基里斯腱撕裂，最終本季全部報銷，對於花大錢補強的巨人，損失相當慘重。為了避免事件再度重演，巨人想出這項「秘密計畫」，以確保新洋將開季後能繳出穩定表現。

而為了讓新洋將儘速了解球隊的運作模式與，巨人球團也提供詳細的球隊計畫與各球員的影像，並請前巨人OB阿里亞斯（George Alberto Arias）協助他們熟悉日本職棒環境。而現在只能靜候日本政府之後新的入境政策，是否讓這群洋將順利歸隊。

日本 美國 疫情 波蘭 鎖國

相關新聞

中職／各隊都不搶 前15人次FA全加薪恐怕要中斷

中職自由市場熱不起來，4位遞交自由球員（FA）申請的球員歸屬眼見只剩「回家」，也引起好奇是否會出現FA制度上路11年以來...

棒球／台灣重回世界第二平史上最佳 2021年終排名揭曉

2021年年終世界棒球排名，中華隊升至第二名重登史上最高，世界棒壘球總會（WBSC）今天公布這項資訊，第一名則是拿下東京...

日職／避免投資失敗悲劇重演 巨人破例派人赴美協訓洋將

日職春訓即將於2月開跑，但因全世界疫情嚴峻，也使各隊洋將入境受限制，無法如期跟著球隊一起春訓。身為豪門球隊的讀賣巨人則想到解套方法，打算派人前往美國，整合新洋將幫助訓練，並隨時掌握他們的狀況。

中職／猿確定不簽林智勝 歸處剩龍、象兩隊可選

林智勝鳳還巢話題落幕，樂天桃猿隊昨天表示無意網羅，「大師兄」邁向生涯第二九○轟、甚至挑戰三百轟之路，選項愈來愈少，剩下味...

中職／瘋搶峮峮穿過的「原味」球衣 義賣價格高達13萬

因陳子豪應援舞爆紅的兄弟啦啦隊女孩峮峮，近年來在各大領域表現亮眼，也使她人氣水漲船高。身材凹凸有致的她，捐出先前穿過的緊身球衣，目前在義賣中，競標價格飆升至13萬6千元，可見人氣不同凡響。 人美

中職／猿隊最多轟打者仍是林智勝 林泓育再拚20轟超前

樂天桃猿隊今天表明無意網羅林智勝，這位40歲老將本季動向依然未定，各隊將在農曆新年後展開第2階段春訓，「大師兄」邁向生涯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。