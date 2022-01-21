日職／避免投資失敗悲劇重演 巨人破例派人赴美協訓洋將

日職春訓即將於2月開跑，但因全世界疫情嚴峻，也使各隊洋將入境受限制，無法如期跟著球隊一起春訓。身為豪門球隊的讀賣巨人則想到解套方法，打算派人前往美國，整合新洋將幫助訓練，並隨時掌握他們的狀況。

根據日媒《體育報知》指出，因目前疫情升溫，日本祭出鎖國政策，規定外國人在2月底前都不得入境。使得各隊新洋將無法趕在2月春訓前順利抵達日本，其中巨人隊在經歷上季外援譚姆斯（Eric Thames）前車之鑑後，打算破例派人前去美國，幫忙整合新洋將，包括累積96轟以及98盜的重炮手波蘭柯(Gregory Polanco)、兩屆美國獨立聯盟MVP沃克（Adam Walker）、強投安卓斯（Matt Andriese）等，都預計在美國進行2周緊密的訓練。

由於巨人去年曾發生過因疫情延後入境的外援譚姆斯（Eric Thames），開季後面臨水土不服，直到四月底才首度亮相，但卻遭逢阿基里斯腱撕裂，最終本季全部報銷，對於花大錢補強的巨人，損失相當慘重。為了避免事件再度重演，巨人想出這項「秘密計畫」，以確保新洋將開季後能繳出穩定表現。

而為了讓新洋將儘速了解球隊的運作模式與，巨人球團也提供詳細的球隊計畫與各球員的影像，並請前巨人OB阿里亞斯（George Alberto Arias）協助他們熟悉日本職棒環境。而現在只能靜候日本政府之後新的入境政策，是否讓這群洋將順利歸隊。