中職／各隊都不搶 前15人次FA全加薪恐怕要中斷

中職自由市場熱不起來，4位遞交自由球員（FA）申請的球員歸屬眼見只剩「回家」，也引起好奇是否會出現FA制度上路11年以來首樁FA降薪案例。

中職在2010年施行FA制度，年資從2003年起算，2011年底出現首批符合資格球員，前10年合計15人次提出申請，洽談結果不論留隊或轉隊，只有加薪的案例，不曾出現扣薪。

2011年2人提出申請，彭政閔拿到5年合約，月薪從50萬調整為55萬起跳，陽建福則從原本的月薪16.4萬，躍升為3年合約、月薪30萬起跳。

2013年周思齊提出申請，原本月薪28萬，收下一紙5年合約，月薪從45萬起跳；2014年張建銘是首位未透過FA制度拿到複數年合約的球員，但月薪也從前一年的35萬調整為38萬。

2015年3人提出申請，林智勝、鄭達鴻都轉戰中信兄弟隊，林智勝原本月薪43萬，轉隊後的首年月薪60萬，後兩年達到120萬，鄭達鴻則從原本月薪35萬躍進為2年合約，月薪依序為42萬、46萬；原本最被擔心可能遭到扣薪的陳金鋒，最終價碼不減反升，猿隊以加薪5萬、月薪30萬的條件，讓「鋒砲」的引退年續穿猿隊球衣。

2016年2人提出申請，彭政閔從55萬加薪到70萬，王勝偉獲得2年合約，月薪從30萬加到38萬、42萬。

2020年6人提出申請，張志豪從原本月薪56萬大漲為一紙平均月薪75萬的3年合約，周思齊從45萬進階為3年合約、平均月薪65萬。陳鏞基從60萬升級為3年合約，月薪70萬起跳，林宥穎從29萬漲為2年合約、月薪分別是32萬及36萬，賴鴻誠原本月薪26萬，轉戰猿隊獲得兩年合約，月薪分別是38萬、41萬，唯一維持1年約的傅于剛，也從月薪14萬調整為20萬。

林益全、陳鴻文、陳禹勳、官大元的新合約都還未定，在各隊紛紛表態不網羅他隊FA情況下，只剩與母隊談薪選項，少了競爭對手抬價，今年不無可能出現首樁FA降薪案例。