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棒球／台灣重回世界第二平史上最佳 2021年終排名揭曉

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
世界棒壘球總會公布2021年終世界排名。圖／取自世界棒壘球總會官網
世界棒壘球總會公布2021年終世界排名。圖／取自世界棒壘球總會官網

2021年年終世界棒球排名，中華隊升至第二名重登史上最高，世界棒壘球總會（WBSC）今天公布這項資訊，第一名則是拿下東京奧運金牌的日本，不過奧運是最高榮譽，不列入積分。

WBSC公布的世界棒球排名採計分數從U12到最高層級比賽，以四年內賽事為限，2021年底的分數代表從2018年起算，2017年的分數已過期。

中華隊去年8月原本掉到第三，但如今分數更新後，以積分3321分超越南韓的3137分，重新要回第二名位置，也是繼去年6月後再次回到史上高峰。

2020年起受到疫情影響，幾乎沒有國際賽可打，中華隊近兩年只有靠U23世界盃的第6名進帳355分，不過受惠於2018亞運棒球第三名、2019年世界棒球12強第5名以及U18世界盃第1，分數大進帳，仍保有競爭力。

另外特別的是，墨西哥超越美國，登上第四名，這也創下該國代表隊史上最佳排名，委內瑞拉則一口氣提升兩個名次，來到第六名。

世界棒球12強 中華隊 亞運

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